Muere a los 49 años el ex futbolista uruguayo Fabián O’Neill

El ex futbolista uruguayo Fabián O´Neill ha fallecido en Montevideo a los 49 años después de haber sido ingresado de urgencia en un Centro de Tratamientos Intensivos. El ingreso se debió a una hepatomatía crónica y el ex futbolista no resistió el sangrado digestivo.

“Lamentamos informar el fallecimiento de Fabián O’Neill. Surgido en la cantera inagotable y campeón uruguayo con nuestra camiseta. Hoy todo Nacional está de luto. A su familia y amigos, nuestras más sinceras condolencias. ¡Hasta siempre Mago!”, publicó en sus redes sociales el club Nacional.

Nacido en la ciudad de Paso de los Toros en octubre de 1973, O´Neill comenzó su carrera profesional defendiendo al Nacional entre 1992 y 1995. Enseguida partió a Italia, donde defendió al Cagliari en el período 1996-2000 y al Juventus entre 2000 y 2001. En ese último equipo fue dirigido por el reconocido entrenador Marcelo Lippi, mientras que fue compañero de destacados futbolistas como su compatriota Paolo Montero, el centrocampista Antonio Conte, el neerlandés Edgar Davids, el italiano Alessandro Del Piero y el francés Zinedine Zidane.

Más tarde el uruguayo pasó por el Perugia y nuevamente por el Cagliari, para luego retornar al Nacional en la temporada 2003. En ese último año O’Neill jugó -entre encuentros amistosos y oficiales- once de los más de 100 partidos en los que defendió la camiseta tricolor y anotó un tanto de tiro libre ante el brasileño Santos en un encuentro correspondiente a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Finalizada esa temporada, el futbolista puso punto final a su carrera a los 29 años.

O’Neill disputó 19 partidos con la selección uruguaya, el primero de estos en la Copa América de 1993 frente a Estados Unidos y el último ante China en un amistoso jugado en 2002. Además, formó parte de la plantilla que defendió a la celeste en el Mundial de Corea y Japón 2002, aunque una lesión no le permitió sumar minutos en dicho torneo.

En 2020, O’Neill había sido internado y durante su estancia en el centro médico -según contó en ese momento una de sus hijas a Efe- el ex futbolista recibió el apoyo de Zidane.