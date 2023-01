“La vida puede ser maravillosa”, la primera reacción de Piqué a la canción de Shakira

La respuesta de Piqué a la canción que le ha dedicado Shakira en su sesión con Bizarrap es la más esperada en todo el mundo. Pero el exjugador del Barcelona ha tardado en publicar en las redes sociales y cuando lo ha hecho su comentario ha quedado muy lejos de lo que se esperaba.

“Mañana a las 21h, Chup Chup @KingsLeague con todos los presidentes. La vida puede ser maravillosa”, ha dicho el campeón del mundo con España.

Piqué se refiere a la Kings League, el torneo de fútbol que organiza junto a Ibai Llanos y en el que se mezclan futbolistas retirados con amateurs y con algún jugador aún en activo y en búsqueda de equipo, como Nano Mesa, el enigmático futbolista enmascarado del que Ibai reveló la identidad.

Las respuestas al tuit de Piqué si han ido en la línea esperada. Muy destacada ha sido la de la cuenta oficial de Chupa Chups. “¿Chup Chup o Chupa Chups? La vida con Chupa Chups es maravillosa presi, que no has de masticar ni tragar”, dice.

Chup Chup o Chupa Chups? 😏



La vida con Chupa Chups es maravillosa presi, que no has de masticar ni tragar 😉 🍭 — Chupa Chups (@ChupaChups_esp) January 12, 2023

Una referencia a la canción de Shakira, que en una de sus estrofas dice: “Esto es pa’ que te mortifiques, mastica y traga, tragues y mastiques. Y contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música perdón que te sal-pique”.