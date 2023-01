La inesperada confesión de Iker Casillas sobre su TikTok: “Si te soy sincero...”

La nueva faceta de Iker Casillas como estrella en redes sociales no deja indiferente nadie. Ahora está volcado como en su proyecto de streamer en la Kings League de Gerard Piqué, en la que es presidente del equipo 1K FC y lo está dando todo como creador de contenido. Su emoción con esta aventura es tal que incluso ha anunciado que no descarta volver a calzarse los guantes y debutar, como ya hizo el Kun Agüero el pasado domingo.

Pero si hay algo por lo que el portero lleva arrasando desde hace meses es por sus vídeos de TikTok. “Cuando tengo un día jodido busco a Iker Casillas en tiktok, veo cómo está llevando la crisis de los 40, y de repente todo se relativiza” o “Por favor que le quiten la cuenta de TikTok a Casillas”. Son algunos de los comentarios que día tras días inundan la redes sociales con cientos de usuarios asombrados con el desmelene del que fuera el mejor portero de España y uno de los mejores del mundo.

Hierro, su primer hater

Casillas no duda en posar, bailar, hacer bromas y hasta imitar a personajes famosos. “Qué le pasa a Casillas?: Da vergüenza ajena...” comentaba un usuario asombrado con la “adolescencia” del portero. El pasado verano tuvo su gran apogeo y sus vídeos bailando o en las fiestas de su pueblo contaron con millones de visualizaciones y similares reacciones Twitter. “Si casillas quiere dar vergüenza por tiktok nosotros nos callamos y le damos like que para eso nos dio un mundial” o “Está Iker Casillas comentando el partido en Movistar. Podéis entrar con tranquilidad a Tiktok” son algunos de los mensajes que durante meses han inundado la red social del pajarito. Aunque también hay muchos que ya no pueden vivir sin sus vídeos.

Su desmelene fue a tal que hasta el propio Fernando Hierro le dijo a la cara lo que pensaba media España: ¡Eres un antiguo que te quieres modernizar pero haces el ridículo!”

Su éxito, para bien y para mal, ha alcanzado unas proporciones que ya hay quien asegura que a uno de los mejores guardametas que ha dado España se le conocerá por tres cosas: la parada ante Arjen Robben en el Mundial de Sudáfrica, haber sido el mejor portero de la historia del Real Madrid y... ¡Su TikTok!

“No tengo el control”

Sin embargo, el portero acaba de hacer una confesión sobre su perfil en esta popular red social, en la que cuenta con más de cuatro millones de seguidores, que dejado helado a sus fans.

En la previa de la última jornada de la Kings League, Casillas aprovechó la pregunta del periodista deportivo Gerard Romero en un directo de su canal de Twitch para responder a todos aquellos que durante los últimos meses han criticado su contenido. Para sorpresa de sus seguidores, el guardameta ha querido dejar claro que él no es quien gestiona su cuenta de TikTok, sino que tiene un equipo de community managers que se dedican a ello: “Te hablo con sinceridad, yo el TikTok no lo tengo en mi poder, no lo tengo en el teléfono”.

Casillas ha asegurado que, aunque sí que tiene la aplicación de TikTok en su teléfono móvil, no tiene en ella metida su cuenta principal: “Tengo un TikTok, pero que es para cotillear de vez en cuando. No tengo el control de mi perfil de TikTok oficial, sino su equipo. Otras redes si las llevo yo al 90 o 95% pero esta en concreto no”.