De actriz porno a árbitra: "Me pregunto si los jugadores me respetarán"

¿Cómo una atletas aplaudidas y respetadas puede convertirse de la noche a la mañana en prostitutas de lujo? ¿Cómo pueden pasar del podio a las cintas porno? La ruina -a veces provocada por su propia familia- la depresión o el entorno son la causa por la que deportistas de élite acaben inmersas en el lado oscuro.

Suzy Favor Hamilton o Florica Leonida son dos de los casos más dramáticos que se conocen pero no son las únicas. Otras muchas se vieron atrapadas en el mundo de porno y hoy en día la venta de material erótico en “OnlyFans” se ha convertido en una suculenta fuentes de ingresos para muchos famosos, incluidas deportistas.

En los últimos tiempos, la red de contenido sexual “Onlyfans” se ha convertido en la gallina de los huevos de oros para muchas deportistas que ha visto como posar desnudas les resulta mucho más rentables que su rendimiento en la cancha. En los últimos años, decenas deGimnastas, surfistas, luchadoras, pilotos y hasta futbolistas han cambiado las canchas por el set de fotos xxx.

Del cine porno al silbato

Ahora, Elisa Sanches, estrella del cine "X" de 42 años ha decidido recorrer el camino inverso. Conocida por su trabajo como actriz en el cine para adultos y seguida por cerca de 2 millones de personas en Instagram, tiene en mente dar un giro radical en su carrera para perseguir uno de sus sueños. La creadora de contenido XXX ha decidido cambiar su trayectoria profesional para triunfar en el mundo del fútbol nada menos que como árbitra.

"Siempre fue mi sueño de niña, pero la vida me hizo olvidarlo. Me propuse que este año me apuntaría y por fin empezaría mi curso para ser árbitra de futbol" afirma en una entrevista en UOL la actriz que actualmente tiene más de 2 millones de seguidores en redes sociales.

"Me siento preparada y en buena forma física para salir al campo. Veo un futuro brillante como árbitro. Quiero estudiar mucho para las pruebas y aprobarlas a la primera, añade.

Oriunda de Rio de Janeiro, busca inscribirse en la Federación de árbitros y además, confía en poder pasar los exámenes, gracias a su experiencia como jueza. En 2020, fue la árbitra central de un partido con el fin benéfico de recolectar alimentos para una comunidad en Brasil.

"Recuerdo con mucho cariño este día tan especial de mi vida. Estaba cumpliendo un sueño, aunque no oficialmente, pero pude probar lo que es ser árbitro en el campo" recordó con nostalgia Sanches.

"Sería un sueño hecho realidad (lograr convertirse en árbitra profesional). Confieso que a veces me pregunto si los jugadores y el público me respetarán. Soy mujer y exestrella de la pornografía, así que tengo que estar preparada para cualquier cosa, pero aún así estoy estoy muy emocionada. Ya di mi primer paso, que fue elegir mi escuela y mi organización financiera" finalizó.

Pero este no es el primer giro sorprendente en la carrera de esta actriz "X". En 2022 ya impactó a sus seguidores presentadose como candidata en las elecciones de Brasil.

Se presentó por el partido conservador Patriota y en uno de sus últimos videos de campaña pidió expulsar del Congreso a "aquellos que van de traje y corbata" y no hacen "nada" contra la pederastia y las agresiones a las mujeres.