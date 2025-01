Supercopa: Ancelotti no quiere señalar a nadie y solo salva a Mbappé

"Se puede perder, pero no de la manera en la que hemos jugado en la primera parte", lanzaba Ancelotti en las cámaras de Movistar. Gesto serio, muy serio, después de una derrota que él tenía claro antes como evitar. Pero esa era la teoría y la realidad se llevó por delante al Madrid en el Clásico de la Supercopa de España. "Tenemos que mirar la realidad, y es que no hemos defendido bien ni en campo contrario ni en el bloque bajo. Ellos han marcado los goles de manera muy sencilla. Tenemos que trabajarlo a nivel colectivo e individual, porque hemos perdido muchos duelos", analizaba el entrenador del Real Madrid, que quería pasar página cuanto antes. "Esto es el fútbol, con la tristeza tenemos que ir a casa. Entiendo la tristeza de la afición, lo sentimos mucho, pero hay que mirar hacia adelante y preparar bien el próximo partido para recuperar la dinámica que teníamos hasta hoy", continuaba.

El partido que acababa de jugar su equipo le hacía imposible rescatar nada... excepto una cosa. "No me quedo con nada, más allá del partido que ha jugado Mbappé, que ha estado muy bien, de todo lo demás hay que olvidarse y mirar hacia adelante".

Lucas Vázquez y Tchouameni sufrieron mucho en el lado derecho de la defensa, pero el entrenador italiano no quería señalar a nadie. "No tenemos que nombrar a nadie, es todo el equipo, no hemos defendido bien atrás, ni adelante, no éramos compactos. Tenemos que volver a defender mejor".

Pensó en la remontada

Le preguntaron a Ancelotti si el poco espíritu de los suyos cuando el Barça se quedó con uno menos le dolía incluso más que el resultado o la primera parte. "El partido no ha sido bueno desde el primer minuto. Nos hemos quedado con uno más y no hemos sido capaces de buscar soluciones. Estoy triste por el partido al completo, no por esa parte en superioridad. Lo único que he pensado en el momento de la expulsión es que se podía intentar remontar, no he pensado en otra cosa".

"Había que defender bien para ganar este partido, lo hicimos mal y el Barcelona ha defendido mejor y ha merecido ganar", cerraba Ancelotti después de la segunda goleada del Barcelona esta temporada. Son nueve goles en dos partidos los que ha recibido el Madrid de su máximo rival.