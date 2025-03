Un año de la libertad de Dani Alves bajo la amenaza de su vuelta a prisión: esto es lo que le espera

El 25 de marzo de 2024, el futbolista Dani Alves fue puesto en libertad provisional después de permanecer 430 días en prisión tras pagar una fianza de un millón de euros. Y así seguirá hasta que exista una sentencia definitiva.

Ahora, el brasileño disfruta de su "jaula de oro" a la afueras de Barcelona y vive centrado en su nuevo negocio -un mes después salir fundó OQP Sport & Management, una empresa con sede en Barcelona dedicada a la gestión de derechos de imagen, asesoramiento y representación de deportistas- mientras espera la resolución de los recursos que podrían devolverle a la cárcel o dejarlo en libertad de manera definitiva. ¿Cuánto tiempo puede pasar?

El Tribunal Superior de Cataluña desde resolver los recursos de la acusación particular, la defensa y la Fiscalía, una decisión que podría alargarse casi un año más y después podrá recurrir al Supremo. La pena impuesta al brasileño cuenta desde el día que el futbolista puso un pie en el centro penitenciario de Brians 2, es decir desde el 20 de enero de 2023 y podría salir definitivamente de la cárcel en enero de 2026, sin contar la libertad provisional.

¿Qué le espera a Dani Alves?

Dani Alves disfruta de una libertad provisional que le obliga a cumplir con dos obligaciones: no abandonar España ya que le fue requisado en su día el pasaporte y también debe presentarse cada viernes en la Audiencia de Barcelona para presentarse ante la Justicia. Con estas dos condiciones el ya ex futbolista ha iniciado una nueva vida a caballo entre la Ciudad Condal y Tenerife. Además, se ha comunicado la situación a las autoridades brasileñas, para que no le expidan un nuevo pasaporte.

También se le impuso al futbolista la prohibición de acercarse a la denunciante a una distancia menor de 1.000 metros de su domicilio, así como de su lugar de trabajo y de cualquier otro sitio que ella frecuente. Y no podrá comunicarse con ella a través de ningún tipo de medio hasta que recaiga sentencia firme.

Alves podrá disfrutar de al menos un año más de tranquilidad, que es lo que se estima que tardará en tener una sentencia firme. El futbolista solicita la absolución, mientras que tanto la Fiscalía Provincial de Barcelona como la acusación particular piden que se le revise la pena al alza y que se cumplan sus pretensiones. El Ministerio Fiscal quiere que el castigo llegue hasta los nueve años de prisión, al entender que “no debió apreciarse la atenuante de reparación del daño”. Asimismo, todavía habría opción de recurso de casación por infracción de ley o vulneración de los derechos constitucionales ante el Tribunal Supremo.

Cuando la sentencia sea firme, caben dos escenarios:

- Si el TSJC ratifica la sentencia de 4 años y seis meses de cárcel, Dani Alves debería regresar a prisión.

- Si el TSJC absolviera a Dani Alves éste quedaría inmediatamente en libertad.

El regreso de Alves a prisión podría ocurrir en un plazo de entre 18 y 24 meses una vez se hayan resuelto los recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y al Tribunal Supremo. Sin embargo, ya podría gozar de permisos en poco tiempo al haber superado ya el 25% de la pena por agresión sexual. Y una vez cumplido el 50% pasaría a estar en tercer grado, algo que sería posible en la primavera de 2025.

Al futbolista aún le quedarían las opciones de recurrir ante el Tribunal Constitucional o acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, ninguno de estos recursos evitaría su ingreso en prisión cuando la sentencia sea firme.

¿Puede recuperar Alves el dinero de la fianza?

El tribunal establece la cuantía de la fianza teniendo en cuenta las circunstancias económicas del imputado, así como la gravedad de las penas a imponer por los delitos imputados, la alarma social que hubiere podido generar el hecho delictivo, el riesgo de fuga por parte del imputado, entre otras circunstancias. La fianza es dinero u otra propiedad que se deposita en el tribunal para asegurar que la persona acusada volverá a los tribunales cuando se le ordene.

Esta fianza puede ser prestada directamente por el imputado o cualquier otra persona que se preste a ello, y tiene carácter voluntario, siendo devuelta a quien la hubiese prestado en el caso de que el imputado acuda al juicio y requerimientos que pudieren formularse frente a el, no eludiendo por tanto la acción de la justicia, siendo independiente el resultado final del juicio en cuanto a sentencia absolutoria o inculpatoria.

Es decir, una vez la sentencia por la que ha sido condenado a cuatro años y medio por violar a una joven sea firme, si regresa a la cárcel le devolverán la fianza y si es absuelto también. El único escenario en el que no se le devolvería el dinero sería que Alves no se presentara de forma semanal ante la Audiencia o incumpliera alguna de las otras medidas adoptadas al concedérsele su libertad provisional.