Así fue el homenaje en Brasil para Memphis Depay

Memphis Depay ya está en la cima de la historia neerlandesa. Alcanzó los 52 goles con la selección de los Países Bajos tras marcar un doblete en la victoria 3-2 frente a Lituania, en Kaunas, y dejó atrás la marca de Robin van Persie. El delantero del Corinthians no solo se convirtió en el máximo artillero de la 'oranje', también celebró el récord en el país donde actualmente milita, Brasil, con un reconocimiento especial del club paulista.

Memphis Depay, máximo goleador histórico de Países Bajos

Depay escribió su nombre en letras doradas en la historia del fútbol neerlandés. Con sus dos tantos frente a Lituania, llegó a 52 goles en 104 partidos internacionales y superó el récord de Robin van Persie, quien había dejado la marca en 50 tras más de una década como líder histórico. El registro coloca al actual atacante del Corinthians en lo más alto de la jerarquía goleadora.

La hazaña resulta aún más significativa al observar los números, ya que Depay alcanzó la cifra en menos de 12 años desde su debut, convirtiéndose además en el jugador con más asistencias en la historia de la selección. Su peso en la ofensiva neerlandesa ha sido constante, ya sea en fases de clasificación, torneos continentales o Mundiales. El hito llega en un momento en el que, con 31 años, continúa como una pieza clave en el esquema de Ronald Koeman rumbo al Mundial 2026.

Desde aquel estreno en 2013 bajo la dirección de Louis van Gaal hasta su consagración en 2025, Depay ha dejado huella en las grandes citas internacionales. Su primer gol en un Mundial lo anotó en Brasil 2014, en el estadio Arena Corinthians, ante Australia, y un segundo tanto frente a Chile lo consolidó como la nueva joya neerlandesa. Once años después, en el mismo país que lo vio nacer como figura global, el atacante ha alcanzado la cima goleadora de los Países Bajos.

APTOPIX Lithuania Netherlands WCup Soccer ASSOCIATED PRESS Agencia AP

El homenaje del Corinthians a Memphis

El Corinthians no dejó pasar la ocasión de reconocer a su estrella. Un día después de cumplirse su primer aniversario en Brasil, el club paulista homenajeó a Depay antes del partido frente a Athletico Paranaense por la Copa de Brasil. El neerlandés recibió una placa conmemorativa de acero, grabada en portugués e inglés, y una camiseta especial con el número 52, en referencia a sus goles con la selección. La afición del 'Timao' lo ovacionó de pie, en un gesto que emocionó al atacante.

El acto simbolizó la conexión entre el récord histórico de Depay y su presente en Sudamérica. El Corinthians destacó que su trayectoria "traspasa fronteras e inspira a millones de apasionados del fútbol", al recordar que el neerlandés ya suma 15 goles y 14 asistencias con el equipo brasileño. Para Depay, que en su día brilló en ese mismo país durante el Mundial 2014, el homenaje significó unir dos capítulos esenciales de su carrera.