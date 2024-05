Así son Lucía, Ana y Elena: las hijas "feministas" de Rubiales que podrían ser claves en su defensa

La defensa del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales incluye a las hijas del exdirectivo en el listado de testigos que pretende convocar en el juicio que se celebrará en la Audiencia Nacional por agresión sexual y coacciones a la jugadora Jennifer Hermoso, a la que besó en la celebración de la victoria española en el Mundial de fútbol de Australia.

En su escrito de defensa, la letrada Olga Tubau convoca a declarar las dos hijas de Rubiales dado que “estuvieron en la final del Mundial Femenino de Fútbol en Sidney y viajaron de vuelta en el avión a España junto a las jugadoras, sus familiares y amigos y los miembros de la RFEF” por lo que entiende que pueden “aportar elementos valorativos sobre los hechos de autos, señaladamente lo que ocurrió en el vuelo de vuelta a España”.

El ex presidente de la RFEF de fútbol vuelve a convertir en protagonistas a sus hijas como lo ha durante todo el proceso. Lo hizo para presionar a Jenni Hermoso y también la polémica Asamblea del 25 de Agosto.

«No voy a dimitir». Hasta cinco veces lo repitió el presidente de la Federación Española ante los aplausos de la asamblea general para reafirmar su decisión de seguir al frente del fútbol español. El motivo según él es que el beso a Jenni Hermoso era consentido y tan "falto de deseo" como si se lo diera a sus propias hijas.

Unas hijas utilizadas para tratar de gestar el vídeo de disculpas y unas hijas que sirvieron de argumento para armar su defensa ante la Asamblea de la Federación.

Ante la tormenta política y social desatada, tanto por su actitud tanto el palco como por el inadecuado beso a una jugadora, el presidente de la RFEF se vio obligado a garbar un vídeo de disculpas que dio mucho que hablar por como se gestó.

Luis Rubiales pidió a Jenni Hermoso durante el vuelo de regreso a España que saliera con él explicando lo que había ocurrido durante la entrega de premios de Sídney tras el triunfo por 1-0 ante Inglaterra y lo hizo con un ruego muy particular. "Mi puesto está en juego, hazlo aunque sea por mis hijas. Necesito que salgas conmigo", le dijo Rubiales a Jenni Hermoso. Algo a lo que a la futbolista se negó. Ante la negativa de la jugadora, el técnico de la selección española, Jorge Vilda, también intentó presionar a la familia de Jenni para que la "convencieran de hacer lo correcto" pero tampoco tuvo éxito.

En la fatídica asamblea de nuevo sus hijas fueron clave contra el falso feminismo de Yolanda Díaz e Irene Montero. "Lucía, Ana y Elena, unas feministas de verdad", afirmó Rubiales.

Los mensajes a sus tres hijas

"Hija mía, no llores, tienes que estar tranquila y contenta, ¿sabes? Y orgullosa de quién es tu padre. Tienes que estar orgullosa de quién es tu padre", comenzó diciendo el mandatario del fútbol español, con lo que quedaba claro para todos los asistentes -medios incluidos- que sus hijas estaban presentes.

«Quiero decir mirando a mis tres hijas que están ahí que hoy tienen que aprender una lección sobre lo que es la igualdad. La igualdad no es diferenciar cuando hay una opinión entre lo que dice el hombre y lo que dice la mujer. Hay que diferenciar entre la verdad y la mentira, y yo estoy diciendo la verdad. Hijas, aprendedlo, es una lección de vida. Vosotras sí sois feministas de verdad, no el falso feminismo que hay por ahí. Ese falso feminismo no busca la justicia, la verdad, no le importan las personas», añadió el dirigente.

Quienes son Lucía, Ana y Elena

Durante una entrevista en ‘Viajando con Chester’ con Risto Mejide, Rubiales ya hablo de sus hijas, fruto de su matrimonio con la abogada Manuela Delicado Vega: "Mis hijas son muy fuertes, más fuertes que yo. Yo me considero un tío fuerte, pero lo de mis hijas no es normal".

Su hija mayor estudia Historia del Arte, es "una tía muy sensible", en palabras de su padre, y tiene un compromiso "con ella misma y con la sociedad". "La mediana es la que más se parece a mí, quizá la más reivindicativa y es, además, una tía con una inteligencia bestial”, dijo entonces el dirigente deportivo. La más pequeña, Elena, ha seguido sus pasos, es futbolista y usa el mismo número que su padre, el 17.

Su presencia en una asamblea y el hecho de que quiera llevarlas a declarar al juicio ha generado un intenso debate en redes.