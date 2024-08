Atlético de Madrid - Espanyol: horario, alineaciones y dónde ver el partido de la jornada 3 de La Liga

En el día de hoy, 28 de agosto, se disputan varios partidos correspondientes a la jornada número tres de la Liga, y entre ellos se encuentra el que disputará el Atlético de Madrid contra el RCD Espanyol a partir de las 21:30 horas en el estadio Civitas Metropolitano.

Los entrenados por el "Cholo" Simeonevienen de ganar de manera contundente ante el Girona, tercer clasificado la temporada pasada, por 3-0, con goles de Griezmann, Marcos Llorente y Koke, mientras que en la jornada anterior empataron 2-2 ante el Villarreal, lo que les coloca, momentáneamente, en la cuarta posición de la clasificación.

Asimismo, los colchoneros vienen de firmar un mercado de verano notable, con las altas de Julián Álvarez, Alexander Sorloth, Robin Le Normand, Conor Gallagher, Clement Lenglet y la más reciente del guardameta argentino Juan Musso, proveniente del Atalanta italiano.

El Espanyol, por su parte, todavía no conoce lo que es puntuar en la Liga 2024/2025, ya que en las dos jornadas anteriores perdió ante el Valladolid por 1-0 y ante la Real Sociedad con el mismo resultado, lo que le coloca en el puesto número 19 de la tabla, en puestos de descenso, lo que hará que salga a por una victoria en el día de hoy. No obstante, los pericos son el equipo al que más veces ha ganado el Atlético de Madrid en su historia, con 83 victorias en 162 encuentros.

El partido será arbitrado por el bilbaíno Ricardo de Burgos Bengoetxea, que contará con la asistencia del gallego Javier Iglesias Villanueva en el videoarbitraje (VAR).

Horario y fecha del Atlético de Madrid - Espanyol

El partido correspondiente a la tercera jornada de liga entre el Atlético de Madrid y el RCD Espanyol se disputará hoy, miércoles 28 de agosto de 2024, a partir de las 21:30 horas, en el estadio Civitas Metropolitano de Madrid.

Dónde ver en TV y online la jornada 3 de La Liga

El encuentro entre el Atlético de Madrid y el Espanyol de Barcelona se podrá ver, en televisión, a través de la plataforma de Movistar+, concretamente a través de su canal Movistar+ La Liga. Asimismo, desde LA RAZÓN se ofrecerá un seguimiento minuto a minuto, donde se contarán los hechos más destacados del partido.

El jugador del Atlético de Madrid, Koke y el del Espanyol Aaron Martin larazon

Posibles alineaciones

Los colchoneros no cuentan con bajas por lesión ni por suspensión, por lo que Diego Pablo Simeone podrá contar con todos sus futbolistas para el encuentro ante los pericos. Manolo González, por su parte, no podrá alienar ni a Cabrera ni a Edu Expósito por lesión.