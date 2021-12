Barcelona y Atlético de Madrid, entre la depresión y la reacción

Fútbol

El Atlético de Madrid no ha aprovechado el impulso del campeón y al Barcelona no le ha durado el «efecto Xavi». Los rojiblancos están ya a diez puntos del Real Madrid y los azulgrana, a dieciséis, aunque con un partido menos los dos. Demasiada diferencia a estas alturas de la temporada. El Barça pierde casi un punto por jornada respecto al Madrid y las sensaciones no mejoran los resultados.

Tampoco Europa sirve de consuelo al Atlético ni al Barcelona. Los dos tienen que afrontar partidos decisivos esta semana para continuar en la Liga de Campeones. El equipo de Xavi ya tiene asegurada, al menos, la presencia en la Liga Europa. El Atlético puede quedarse fuera de todas las competiciones continentales.

«Reclamo más concentración», decía Simeone después de la derrota del sábado contra el Mallorca en el Metropolitano. El Atlético no tiene la contundencia del año pasado en ataque, pero tampoco conserva la seguridad defensiva que fue la seña de identidad del equipo del Cholo hasta hace unos meses. Nunca a estas alturas de la temporada había encajado más goles que partidos había disputado. Hasta ahora ha recibido 16 en quince partidos. La tendencia es así desde principio de temporada y cuando la equilibra se encuentra con un partido como el del Mallorca que vuelve a poner más goles encajados que partidos en su clasificación.

«Siempre digo que después de este tipo de partidos hay dos escenarios. Uno te rebela y otro te deprime. Imagino, por los futbolistas que tengo, que esto les rebelará», explicaba Simeone tras el partido. La temporada del Atlético es un sube y baja constante en el que no termina de despegar.

Desde el parón de selecciones de octubre, el Atlético ha ganado tres partidos, ha empatado otros tres y ha perdido cuatro. Tres de ellos en la Liga de Campeones, lo que le obliga a ganar en Oporto para continuar en la máxima competición continental.

El Barcelona no está mejor. Despidió a Koeman para luchar por los títulos. Xavi era la conexión que necesitaban el club y la afición para recordar al equipo que Guardiola convirtió en el mejor del mundo. Pero desde la marcha del neerlandés el Barça ha ganado tres partidos, ha empatado otros tres y ha perdido el último, contra el Betis. «No hemos merecido perder. Se ha acabado la flor y se ha acabado todo», dijo Xavi tras el encuentro.

El nuevo entrenador prometió un fútbol ofensivo con extremos abiertos, pero su llegada no ha mejorado el rendimiento goleador del equipo. Ha conseguido cuatro en cuatro partidos, pero tres los concentró en el viaje a Villarreal. Y dos de los cuatro los ha conseguido Memphis desde el punto de penalti.

Y en defensa tampoco tiene muchos motivos para sentirse orgulloso. Como ejemplo, el gol de Juanmi que dio la victoria al Betis. «Este gol no nos puede pasar. Me molesta mucho. Lo habíamos trabajado, habíamos dicho de hacer faltas tácticas. Habíamos visto en vídeo que el Betis activaba las transiciones muy rápido. Es un error nuestro», explicaba Xavi tras la derrota.

Las lesiones tampoco le ayudan. Ansu Fati volvió y antes de que pudiera reaparecer con la selección se lesionó de nuevo. «No soy partidario de arriesgar mucho, no queremos perder a Ansu Fati dos meses más. La Champions es importante, pero tenemos otras competiciones también», dijo el entrenador azulgrana cuando se le preguntó por el regreso del delantero. Y sin él, el gol está todavía más lejos. Ansu sólo ha podido disputar ocho partidos, pero con eso es suficiente para que sea el segundo máximo goleador del equipo por detrás de los ocho de Memphis, que ha marcado tres de penalti. Ansu ha marcado cuatro.

Pero no es el único lesionado Ansu. Pedri, Agüero, Sergi Roberto y Braithwaite son los otros futbolistas con los que no puede contar Xavi. Además, quiso ser prudente en la alineación contra el Betis pensando en el partido contra el Bayern del miércoles. «Frenkie de Jong tenía molestias en el isquiotibial; Piqué llevaba tres partidos seguidos y a veces aún tiene molestias en la rodilla y con Ousmane [Dembélé] teníamos un plan hecho», reconocía el sábado. El plan con Dembélé es no forzarlo demasiado para que no se vuelva a lesionar.

La Liga ya parece lejana para el Barcelona, que está a seis puntos del acceso a la Champions.