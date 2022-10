El Halloween del Atlético: así ha sido el gol de Sobrino del Cádiz en el minuto 99

De pesadilla en pesadilla, como si estuviera celebrando Halloween. El Atlético de Madrid no ganó al Leverkusen en la Champions en el último minuto porque falló un penalti, el remate dio en el larguero y el tercer tiro rebotó en Carrasco para irse fuera. Un guión de una película que contase eso sería descartado por inverosímil.

Pero contra el Cádiz, en el encuentro de LaLiga, el Atlético ha perdido el encuentro el último minuto por un gol de Sobrino. Era el minuto 99, Simeone no sabía dónde meterse.

El gol de Rubén Sobrino para el 3-2 de Cádiz al Atlético Madrid.



El Cádiz se adelantó en el segundo 27 de partido, metió otro gol en el minuto 80, pero al Atlético le dio tiempo a empatar el encuentro en ocho minutos, como si fuese posible la esperanza en el conjunto rojiblanco. El árbitro añadió nueve y en el último, llegó el tanto.

“No sé cómo he metido el gol. Es un centro que no despeja, pero cuando la veo, le doy con la cintura, no es con la mano, pese a que hay esa duda. Es el fruto al trabajo del partido de hoy”, ha asegurado Sobrino, el afortunado goleador del Cádiz.

“Son dinámicas del fútbol. Venimos de dos partidos que duelen bastante, creo que hoy intentamos ir a por todos, pero al final no está girando de nuestro lado”, ha asegurado el atlético De Paul. “Muchas veces hemos ganado en el descuento, hoy ha pasado esto. Hay que seguir, no queda otra. La dinámica de los partidos son parte del fútbol, no se resume todo en si el balón entra. Hay que seguir trabajando”, decía De Paul cuando le preguntaban por la mala suerte con los descuentos.