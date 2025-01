El Atlético necesita una victoria para tener dos semanas de paz

Una victoria es suficiente para que el Atlético se meta entre los ocho mejores equipos de la Liga de Campeones. Un triunfo en Salzburgo contra uno de los peores equipos de la Liga de Campeones le garantiza ahorrarse la eliminatoria previa de dieciseisavos y dos partidos entre semana en febrero. Dos partidos menos para alcanzar el único objetivo a medio plazo que se ha marcado Simeone públicamente en los trece años que lleva en el banquillo del Atlético de Madrid.

El Cholo solo se saltó su habitual partido a partido para confesar que su objetivo, «como el de todos los entrenadores que participan en la Champions», es llegar a la final. Y Salzburgo es el primer paso para avanzar en el camino correcto y ahorrar esfuerzos.

El equipo austriaco ya está eliminado después de salir goleado la semana pasada del Bernabéu y está lejos de ser el conjunto que hace unos años era capaz de complicar la vida a los rojiblancos. Y el Atlético tampoco es el de antes. En los dos últimos meses del año pasado ofreció la cara más fiable que se le ha visto desde que el Cholo lo dirige, más incluso que en los años en que logró títulos.

«No estamos pensando en otra cosa que en el partido de mañana», dice Simeone, volviendo a los orígenes. «En este torneo nuevo teníamos la ilusión de estar entre los ocho, sabíamos que era difícil y todavía lo va a ser», advierte. «La idea es leer lo antes posible cómo va a jugar el rival. Sabemos que el principio de ellos va a ser fuerte, con presión alta», asegura el Cholo, que no se fía de un rival que solo ha conseguido tres puntos en siete partidos.

Después de un comienzo dudoso el Atlético está quinto en la clasificación, enganchado a los goles de Julián Álvarez. El argentino marcó los dos de la remontada contra el Bayer Leverkusen. Lo más valioso es que el empate lo marcó cuando el Atlético estaba con diez jugadores. Después de eso, el Atlético es capaz de creer en sí mismo más que nunca. Aunque la remontada llegara entre dos resultados que le han distanciado del objetivo en la Liga, la derrota ante el Leganés y el empate contra el Villarreal.

Julián ha marcado doce goles en los últimos dieciocho partidos del Atlético y es el máximo goleador del equipo entre todas las competiciones con dieciséis tantos. El argentino lleva solo tres goles menos de los que marcó la temporada pasada con el Manchester City, pero con el equipo de Guardiola disputó cuatro competiciones más: la Supercopa de Europa, la inglesa, el Mundial de Clubes y la Copa de la Liga. Son torneos cortos, la mayoría, pero Julián jugó en todos y no alcanzó la eficacia que está demostrando en el Atlético.

«Creo que es uno de los mejores delanteros del mundo. El traspaso que ha tenido es de un jugador muy valorado y hoy ha hecho lo que hacen los grandes delanteros. De la nada le ha dado un gol al Atlético y ha hecho lo que muy pocos jugadores son capaces de hacer en esas situaciones», decía Xabi Alonso de Julián después de que los dos goles del argentino derrotaran a su equipo.

«Vino para darnos lo que nos está dando. Siempre pensamos en él en el presente y en el futuro. Ojalá se pueda quedar muchos años porque lo disfrutaremos. Tiene humildad, trabajo, talento, jerarquía, gol. Es un chico muy noble y se ha adaptado al equipo de manera increíble y hoy es uno de esos partidos que son diferentes para los futbolistas», aseguraba Simeone. «Es un futbolista diferente, que tiene la responsabilidad de esto y la está asumiendo. Tiene todo lo que reúne un jugador para jugar en el Atlético de Madrid y dejar una huella importante», añadía.

Los elogios le llegan también de sus compañeros. «Es bueno Julián, la verdad que sí. A lo mejor la gente de afuera lo ve por los goles, pero es el esfuerzo, cómo corre, dónde se ubica, la inteligencia que tiene para pararse y ganar la posición a los defensas, a un defensa que medía 1,90. El tipo es diferente», reconocía Giménez. «Y, sobre todo, lo que más me llama la atención, que ya no me llama la atención porque lo conozco, es la humildad. Es un tipo que ganó todo y es el que más corre. Uno lo mira y lo admira. Es un ejemplo para todos nosotros, desde el más chico hasta el más grande. Y eso es la fortaleza nuestra», añadía.

Julián Álvarez arriba y Oblak en el fondo dan al Atlético la tranquilidad que necesita para sentirse seguro, para quitarle los nervios que le provocan situaciones como el vuelo de ayer a Salzburgo. El Atlético tenía previsto viajar a las once de la mañana desde el aeropuerto de Barajas, pero la salida se retrasó por el viento que soplaba en Austria. Los planes rojiblancos se alteraron, el entrenamiento previsto en el estadio del partido tuvo que improvisarse en el Cerro del Espino y la conferencia de prensa retrasarse hasta las 8 de la tarde. Pero el Atlético no se desvía de su objetivo.