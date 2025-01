El Atlético sigue imparable: vence al Marbella (0-1) y llega a las trece victorias consecutivas

Vic, Las Palmas, PSG, Mallorca, Alavés, Sparta Praga, Valladolid, Cacereño, Sevilla, Slovan Bratislava, Getafe, Barcelona y Marbella; Copa, Champions y Liga; el Atlético ha llegado a las 13 victorias consecutivas, e iguala la marca que ya tenía, también con el Cholo en el banquillo, del curso 2012/13.

La del Marbella en los dieciseisavos de Copa parecía cantada, pero el equipo rojiblanco se ha visto enredado varios años en este tipo de encuentros y no ha logrado salir. Incluso en las primeras rondas de esta competición esta misma campaña tuvo dificultades para sellar los triunfos. Simeone dejó claro desde la alineación que la Copa es una competición más, no una a la que van a prestar menos atención. Salvo en la portería, con la presencia de Musso en lugar de Oblak, el once que puso en el césped es el mismo que podría poner en los cuartos de final de la Champions.

Lo que apuntaba a un partido que se iba a jugar en una dirección, fue más o menos eso mismo, sobre todo al comienzo. Cómodo en otros escenarios en los que les toca defender más atrás, tampoco rehuyó tener el protagonismo y la pelota y ser el que proponía. De Paul se hizo dueño del centro del campo y lanzó a los suyos con balones a la espalda de la defensa del Marbella, por donde se colaban especialmente por la derecha Nahuel Molina y Giuliano, que fue quien disparo para que Griezmann mandara a la red el rechace del portero Dani Martín. La estrella rojiblanca, en este encuentra también capitán, llegó al gol y también estuvo en todos los lugares del campo intentando dar continuidad al juego con sus pases y sus descargas. Había transcurrido poco más de un cuarto de hora y lo que suele ser más complicado en estos duelos ya lo tenía el equipo “grande”.

El Marbella lo pasaba mal atrás y aparte del gol sufrió muchas más llegadas. También se asomaba al ataque, especialmente cuando Ohemeng conseguía espacio por su banda derecha para poder correr y exhibir su habilidad. A veces fue más bonito que eficaz, pero levantaba al público de sus asientos. Los centros al área no encontraron un rematador claro, mientras Callejón, el veterano del grupo, intentaba animar a los suyos.

Se soltó más el Marbella al final de la primera parte y en la segunda en general, aunque antes ya había sufrido otro gol, de De Paul, anulado por mano del argentino. Ya no estaba sobre el verde Pablo Barrios, por un golpe en un tobillo. Fue sustituido por Koke. Entre la animosidad de los locales, alentados también por el resultado, y la falta de precisión del Atlético en el último pase, los últimos 40 minutos fueron de ida y vuelta. No conseguía llegar con peligro el Marbella y las carreras de Giuliano, incansable, no tenían continuidad con un pase preciso y un remate. El que más clara la tuvo fue Correa, al que Sorloth dejó solo delante del portero, pero el argentino se lio entre regate y regate.

Ese escaso 0-1 mantuvo cierta incertidumbre hasta el final, pese a que los colchoneros estaban teniendo la situación bajo control. Sólo la falta de puntería impidió que el resultado fuera más abultado.

0 - Marbella: Dani Martín, Genar (Jorge Álvarez, 84'), Aitor Puñal, Marcos Olguin, Yac Diori (Du, 84'), Acosta (Bernardo, 90+1), Duarte (Edwards, 71'), Callejón, Soto (Peña, 71'), Dorian y Ohemeng.

1 - Atlético: Musso, Molina, Le Normand, Lenglet, Galán, Giuliano, Barrios (Koke, 46'), De Paul (Correa, 74'), Gallagher (Llorente, 74'), Griezmann y Julián Álvarez (Sorloth, 60').

El gol: 0-1 (16'): Griezmann.

Árbitro: Muñiz Ruiz (Colegio gallego). Amonestó a Lenglet, Javi Galán, Olguin.

Estadio: La Rosaleda.