El Barça confirma la lesión de Fermín López: este es el tiempo que estará de baja

El mediapunta Fermín López estará dos semanas de baja a causa de una lesión en el sóleo de la pierna izquierda, según ha anunciado la entidad azulgrana. El problema físico no reviste especial gravedad, ya que se trata de "una pequeña lesión", según la información facilitada por el FC Barcelona.

Fermín se suma a las bajas de Marc Andre ter Stegen y de Pablo Paéz Gavira 'Gavi'. Quien está en la recta final de su recuperación es Pedro González 'Pedri', lesionado durante el último clásico (26 de octubre). El canario sufrió una rotura en el bíceps femoral distal de la pierna izquierda.

Fermín, que esta temporada ha alcanzado la condición de centenario con el primer equipo, suma 13 partidos en el presente curso, diez de ellos como titular, consolidándose como una pieza de trabajo constante en la presión y con llegada y gol desde segunda línea.

Estos son los partidos que se pierde

El '16' azulgrana ha marcado siete goles en la presente campaña, el último de ellos en el estreno del nuevo Spotify Camp Nou en la victoria ante el Athletic Club (4-0), en un inicio de curso en el que se ha asentado en los onces iniciales de Hansi Flick antes de sufrir esta lesión muscular. Sumando LaLiga EA Sports y la Liga de Campeones, el de El Campillo lleva 880 minutos de juego este curso repartidos en esos 13 partidos, con 7 goles y 4 asistencias en su haber y, sobre todo, con la carga de entrega y trabajo que aporta, lo que en parte le ha llevado a ver 3 tarjetas amarillas.

Con esta lesión, Fermín se perdería los próximos tres partidos de Liga, contra Alavés y Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou y contra el Real Betis en Sevilla y, también, el estreno en el nuevo feudo 'culer' en la Champions contra el Eintracht Frankfurt. Si se cumplen los plazos podría regresar en LaLiga ante Osasuna el 13 de diciembre.