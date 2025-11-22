Barcelona - Athletic Club, horario y dónde ver online TV, LaLiga EA Sports

Montjuic fue el comienzo y en el Camp Nou se escribirá la historia. Esto decía el post de Lamine Yamal en redes sociales tras anunciar el club que el Barcelona vuelve al Camp Nou en el partido de este sábado ante el Athletic Club. También regresará a casa en Champions League ante el Eintracht, pero eso será ya la próxima semana. Tras recortar puntos al Real Madrid antes del parón, el conjunto culé quiere volver a meter presión, ya que juega antes, ganando a un Athletic fuera de puestos europeos.

El Barça recuperó a lo grande a su killer antes de los encuentros de selecciones ya que Lewandowski completó un hat-trick en Balaídos en su vuelta a la titularidad tras unos partidos con Ferran como referencia. Parece que el polaco repetirá en el once, acompañado por Rashford, que también fue clave ante el Celta, y Lamine Yamal, que ya ha superado el descanso necesario tras el tratamiento que recibió para su pubalgia y que le impidió jugar con España los dos últimos partidos de clasificación.

Encrucijada en el centro del campo: ni Pedri ni De Jong

El conjunto culé tiene mucha pólvora en ataque, pero uno de los puntos más diferenciales es el centro del campo y para este sábado está muy tocado. Hansi Flick no podrá contar con su doble pivote titular. Pedri sigue sin recuperarse de su lesión y De Jong está sancionado tras su expulsión en el descuento ante el Celta. Uno de los dos reemplazos parece claro que será Marc Casadó y todo hace indicar que compartirá centro del campo con Fermín y Dani Olmo. Aunque ambos suelen partir de la mediapunta, el segundo retrasará su posición. Otra opción es adelantar a Eric o Christensen.

Nico, compañero de pubalgia

Lamine y Nico Williams son compañeros de selección y buenos amigos, pero también están sufriendo la misma lesión, algo que les está provocando perderse varios partidos y no mostrar su mejor nivel de forma continua. La pubalgia impidió que ambos vistieran la camiseta de España en este parón y ahora quieren mostrar que están listos para rendir al máximo y liderar a sus clubes en este importante tramo antes de las vacaciones de Navidad.

El Athletic, a por su cuenta pendiente en horas bajas

Los leones se marcharon al parón con buena sabor de boca tras ganar al Oviedo con un golazo del propio Nico Williams, pero antes fueron tres derrotas seguidas que mantienen al Athletic fuera de puestos europeos en Liga y comprometidos en Champions. Los antecedentes ante el Barça tampoco son los mejores: no ha ganado ninguno de sus últimos 23 encuentros como visitante ante el Barcelona y en los últimos 11 en total en Liga tampoco ha conseguido vencer, quedándose sin marcar en seis de sus últimos siete.

Horario y dónde ver online TV el Barcelona - Athletic, partido de LaLiga EA Sports

El Barcelona - Athletic de la jornada 13 de LaLiga EA Sports se juega este sábado 22 de noviembre de 2025 a partir de las 16:15 horas en el Camp Nou. El partido podrá verse en directo a través del canal DAZN LaLiga, de la plataforma DAZN. Está disponible también a través de los operadores, en el dial 55 en Movistar y el 113 en Orange. Además, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro incluyendo previa, alineaciones, narración en directo y las declaraciones posteriores más destacadas en LA RAZÓN (www.larazon.es).

Posibles alineaciones del Barcelona - Athletic

FC Barcelona

Posible alineación del Barcelona: Szczesny; Koundé, Eric García, Cubarsí, Balde; Casadó, Olmo, Fermín; Lamine Yamal, Rashford y Lewandowski.

Athletic Club

Posible alineación del Athletic: Unai Simón; Gorosabel, Vivian, Laporte, Yuri; Jauregizar, Ruiz de Galarreta; Berenguer, Sancet, Nico Williams y Guruzeta.