El Besiktas saca a luz sus conversaciones con Sergio Ramos y la imponente oferta que "no consideró"

Sergio Ramos ha vuelto al Sevilla y lo ha hecho con un contrato de una temporada fija más otra opcional que no llega a los dos millones de euros. Una cantidad muy baja, pero que le permite volver a España y cumplir su sueño de regresar a lugar donde creció como futbolista. Tras su regreso a casa muchos elogiaron su sacrificio económico y se puso sobre la mesa la suculenta oferta que tenía desde Arabia. Dos años de contrato y un montante económico de 20 millones de euros por campaña era lo que le pagaba el Al-Ittihad, equipo de Karim Benzemá.

Sin embargo, esta no es la oferta más alta que el ex capitán del Real Madrid ha tenido sobre la mesa. Con anterioridad a su llegada a la capital hispalense, el vicepresidente del Besiktas, Emre Kocadag, confirmó contactos con Ramos y aseguró que descartó de la puja por el español debido a su alto coste. “Según han publicado algunos medios, Ramos pide 5 millones de euros, pero la verdad no es así. Él ha pedido más del doble de esta cifra. Ahora mísmo si Ramos se va a Arabia Saúdi, cobraría entre 23-25 millones de euros. Para ficharle he sondeado todas las posibilidades, pero parece imposible. El sueldo y la cifra que pide su representante son 15 millones de euros. Ya no estamos en la mesa de negociación” expresó Kocadag. Unas declaraciones que no parecen ajustarse a la verdad según las últimas revelaciones que llegan del propio club turco.

El ex vicepresidente del Besiktas, Serhan Çetinsaya, ha sacado a la luz todos los detalles de su negociación con Sergio Ramos y asegura que ni siquiera consideró una oferta que según sus palabras, alcanzaba los 27 millones de euros.

En las últimas semanas, Besiktas anunció oficialmente que las transferencias de Sergio Ramos y Anderson Talisca estaban descartadas y el vicepresidente Serhan Çetinsaya decidió dimitir. Ahora, Cetinsaya, cuya renuncia fue aceptada, ha revelado sus conversaciones con el camero.

20 días de conversaciones y un viaje a su casa de Madrid

"Era un proyecto de visión. Trabajamos duro. No era mi destino. Ojalá hubiera sucedido. Como aficionado del Besiktas, me hubiera encantado verlo. Hablé con Sergio Ramos sobre Besiktas durante 18-19 días. Hicimos una lista de lo que podríamos ganar en influencia. El dinero era secundario. Recibió una oferta neta de 27 millones de euros, pero ni siquiera consideró esa oferta..."

"Seis clubes competían por Sergio Ramos. El Galatasaray también estaba en esta carrera. Cuando empezamos en el punto de persuasión, era imposible que estuviera en un equipo que no jugaba en la Liga de Campeones. Con el apoyo de İlhan Mansız, nuestro contacto con Guti y su persuasión dimos un paso preliminar serio. Gökhan Töre también participó en el proceso. El entrenador personal de Gökhan Töre y el entrenador personal de Sergio Ramos son la misma persona. Cuando dio luz verde para venir al Beşiktaş, empezamos a hablar de dinero. El dinero no era la prioridad de Ramos. No hablábamos de dinero antes", ha relatado.

"Acordamos un contrato de 1+1 año con Sergio Ramos, a pesar de que él quería un contrato de 2 años. Al final del primer año, Besiktaa tenía derecho a la rescisión unilateral siempre que lo notificara antes del 15 de junio de 2024. Permítanme explicarles el lado del acuerdo que se reflejará en nosotros. Le prometimos 4 millones de euros, 1 millón de euros como prima de fichaje y 6 millones de euros anuales que pagará la empresa patrocinadora, no el Besiktas. Discutimos durante mucho tiempo cuánto dinero le pagaríamos como bonus por marcar más de 25 tantos. Él quería una cifra alta y creía que podía llegar a esa cantidad de goles. Nos invitaron a su casa de Madrid para el resto de trámites pero al final no pudo ser" concluyó.