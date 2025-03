Betis-Real Madrid: Valverde, el parón del que nunca para

Hasta el pasado miércoles había una cosa segura en los onces titulares del Real Madrid: siempre estaba Valverde, ya fuese como mediocentro, más de interior o actuando como lateral derecho. El uruguayo no se perdió ninguno de los primeros 41 partidos del conjunto blanco este curso, hasta que no viajó a San Sebastián para jugar frente a la Real Sociedad la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Necesitaba un respiro después de un auténtico maratón, que incluyó también forzar en el duelo ante el City del Bernabéu, donde jugó con algunas molestias musculares.

Ancelotti le dio descanso la semana pasada y se suponía que podría reaparecer este sábado ante el Betis, pero Fede no estuvo en el entrenamiento previo al choque del Villamarín y el técnico del Real Madrid confirmó lo que se intuía. «No está lesionado ni es un descanso programado, ha tenido una pequeña molestia, le ha costado un poco más recuperar, pero nada más que eso. Ha tenido un pequeño problema, no va a estar disponible ante el Betis, pero sí en el próximo partido», explicaba Carletto, que sí espera que su jugador más utilizado pueda volver a la alineación inicial en la ida de los octavos de la Champions, ante el Atlético en el Bernabéu.

Al italiano le va a tocar recomponer el centro del campo, porque además de Valverde tampoco contará con Ceballos, lesionado para dos meses, y con Bellingham, que tiene que cumplir su segundo partido de sanción por la roja que vio en El Sadar. Todo lo contrario que Antony, al que el Comité de Competición le anuló su expulsión frente al Getafe. «Yo hablo de lo que le ha pasado a Bellingham, que me parece una injusticia. De lo de Antony no tengo que hablar, eso no me toca, me toca que mi jugador no puede jugar», se quejaba Ancelotti.

Sin Ceballos, surge la duda de quién va a ser el jugador que mueva el balón en el centro. «Hay quien se olvida de que Camavinga ha jugado la final de Champions hace poco junto a Kroos y puede hacer de pivote. Está perfectamente listo para reemplazarlo, también Modric», confirmaba el entrenador del Real Madrid, que quiso ser educado al rebatir a aquellos que creen que Luka no puede jugar dos partidos seguidos.