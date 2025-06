Capdevila descubre al maestro del que aprendió a aguantar la copa con la oreja

Fueron muchas las imágenes del Mundial 2010 que dieron la vuelta al mundo. Y, por supuesto, un sinfín de momentos se quedaron en la memoria colectiva de los aficionados españoles. Una de ellas fue la de Joan Capdevila, lateral izquierdo de la Selección, sosteniendo un 'cubo' de cerveza sobre el hombro.

Todavía más mítico fue el instante en que el jugador sustuvo con la oreja y contra el hombro una copa de balón. Capdevila aseguraba que lo aprendió de otro futbolista en su etapa en el Villarreal, pero han tenido que pasar 15 años para poder demostrarlo.

Y es que, en estos días, algunos equipos también terminan la temporada con celebración. Como la del Real Oviedo, que ha logrado el ascenso a LaLiga EA Sports después de un cuarto de siglo y, como no podría ser de otra manera, lo festejó por todo lo alto. Ahí se hizo viral una foto sospechosamente similar a la de Capdevila. Su protagonista responde al nombre de Santi Cazorla.

Capdevila, de hecho, comentó en cuanto vio la foto en su cuenta de X, antes Twitter: "Lo llevo diciendo 15 años, pero nadie me cree... ¡Él fue quien me lo enseñó por primera vez en Villarreal!". La publicación tiene más de un millón de visualizaciones y, entre los usuarios, muchos que hacen lo mismo y ya le han puesto nombre: Hacer 'un Capdevila'. Tiene pinta de que el lateral no se va a quitar el protagonismo en la maniobra.