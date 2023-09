Carvajal tras ser acusado de una agresión sexual en el Mundial de 2018: "Es lamentable..."

Dani Carvajal lleva días en el centro de la polémica desde que pronunciara un declaración sobre la "presunción de inocencia" de Luis Rubiales que reventó las redes sociales. "En ningún momento he dicho que (Jenni Hermoso) no sea víctima, digo que tiene que preservar la presunción de inocencia de todas las personas. No he catalogado de víctima y culpable a nadie. Si está pasando un mal momento, entiendo que hay que solidarizarse con ella, como con cualquier persona. Tampoco creo que Rubiales esté pasando momentos agradables", indicó en rueda de prensa sobre la actitud de Rubiales en la celebración del Mundial femenino conquistado por España, en la que el presidente suspendido besó a la jugadora. "No puedes culpabilizar o victimizar a nadie sin ninguna sentencia en firme", argumentó, adelantando que no darí su opinión sobre todo lo acontecido desde que Rubiales besó a Hermoso en la entrega de medallas de la final del torneo.

Y a partir de ahí los insultos y acusaciones han salpicado al futbolista del Real Madrid. Desde machista a facha, los insultos se ha repetido a diario. Pero ahora, las supuestas revelaciones de un traductor que trabajó para la selección Española en el Mundial de 2018 han acabado con la paciencia del futbolista que ha anunciado en redes sociales que tomará las medidas legales oportunas.

The Objetive ha recuperado una entrevista que el programa Che América Latina, un canal de YouTube, realizó a Álex Peña, un joven intérprete mexicano. que fue traductor de la Selección española de fútbol en el Mundial de 2018.

Alcohol, fiestas y tabaco

En ella se despacha a gusto con los futbolistas y habla de alcohol, fiestas y tabaco. También se refiere a Gerard Piqué como un tipo "engreído" que mira a todos con desprecio o señala a Andrés Iniesta como el más formal. Pero lo que más llama la atención es su denuncia sobre infidelidades y trato vejatorio hacia las mujeres.

El intérprete ha revelado que, aprovechando su facilidad con el ruso, trató de acercarse a una camarera que le había atraído: «Yo estaba en la cocina, hablando con ellas, y llegaron Nacho Monreal, Dani Carvajal y David De Gea para pedirme que las invitase a salir de fiesta con ellos», recuerda, señalando que a ellas les pareció buena idea. Los futbolistas le pidieron que se uniese para poder comunicarse con ellas.

"La p... hasta la garganta"

«Fuimos a la suite de un hotel, pidieron vodka y una cachimba y yo hice de traductor. De repente, Carvajal me pidió que le dijese a una que quería meterle la polla hasta la garganta», rememora sin esconder la incomodidad y sorpresa que sintió. Peña optó por ser más «romántico» y le dijo que tenía unos ojos muy bonitos. Finalmente, según su testimonio, De Gea, que ya salía con la cantante Edurne, acabó pasando la noche con la camarera de la que el intérprete se había «enamorado». El resto de futbolistas no tuvieron ‘éxito’ con sus propuestas. «Volvieron enojados y Carvajal no entendía haber sido rechazado siendo jugador del Real Madrid», concluye entre risas Álex Peña.

Un artículo que ha corrido como la pólvora en redes sociales y que ha hecho estallar al futbolista que ha negado totalmente sus afirmaciones. Carvajal califica como "totalmente falsas" todas las informaciones publicadas sobre él los últimos días, "desde mi vinculación a partidos políticos a una agresión sexual en el Mundial de Rusia 2018".

"Me parece absolutamente lamentable y sumamente delicado que los medios tengan derecho a escribir de manera impune dando credibilidad a palabras de terceros, manchando mi nombre y honor", ha denunciado el defensor, que ha anunciado que "ya he emprendido acciones legales", sentencia.