Celta - Barcelona, horario y dónde ver online TV, LaLiga EA Sports

Balaídos será una prueba de fuego para el FC Barcelona. El equipo de Flick afronta el último partido antes del parón tras el empate en Champions League en Bélgica ante el Brujas en un partido que dejó claras dos realidades en el conjunto culé. El pinchazo le complica el Top-8 en Champions League y no puede permirtirse otro tropiezo en LaLiga EA Sports si quiere mantener sus opciones de título ante un Real Madrid que juega antes en Vallecas.

La primera realidad es que Lamine Yamal está a su mejor nivel. La perla blaugrana fue el foco de las críticas tras la derrota en el Santiago Bernabéu y su tímido partido, pero se ha repuesto a lo grande. Ante el Elche marcó, pero no dejó grandes sensaciones. Esto choca con su partido en Bélgica, donde volvió a ser el Lamine Yamal de siempre, incisivo y generando peligro permanente como mostró su espectacular acción en el segundo gol. También de sus botas nació el autogol de Tzolis para el tercero. Además, ha sido llamado por Luis de da Fuente para el próximo parón.

Un drama en defensa

Si Lamine Yamal fue la buena noticia, la mala fue la defensa. El Barça ha recibido gol en los últimos nueve partidos de forma consecutiva y el problema se vio agravado en Bélgica. Tres goles al contragolpe con una sencilla definición ante Szczesny, que tampoco vivió su mejor partido y solo el VAR le salvó de regalar el cuarto tanto del partido. Las dudas sobre sí es la forma correcta de defender aparecen, pero Flick lo tiene más que claro.

UEFA Champions League - Club Brugge vs FC Barcelona OLIVIER MATTHYS Agencia EFE

El técnico alemán fue muy contundente tras empatar ante el Brujas: "Somos el Barça y queremos jugar a nuestro fútbol. Podemos hablar de cambiarlo todo, pero yo no soy ese tipo de entrenador. Jugaremos con nuestro ADN. No defenderemos en nuestro campo y jugaremos al contragolpe para ganar 1-0". Eric Garcia sufrió una fractura nasal en el último encuentro y es duda, pero se ha probado con máscara para intentar estar disponible.

¿La hora de Lewandowski y Olmo?

Lewandowski y Dani Olmo son dos teóricos titulares para Flick sobre el papel, pero las actuaciones sobre el césped están retrasando su vuelta al once. Fermín y Ferran, que también han sido convocados con España, están rindiendo a gran nivel desde la lesión de los dos primeros y, pese a estar recuperados, el técnico alemán mantiene su apuesta. Al ser el segundo partido de la semana, podrían entrar en la alineación en busca de una energía extra.

Un Celta lanzado

El equipo de Giráldez se ha cortado la melena y no por el meme que compartió el propio club tras las cinco victorias seguidas, sino por los triunfos en sí tras un inicio en el que se resistían considerablemente. Ahora todo ha cambiado y el Celta vuelve a brillar y a mirar hacia Europa, donde brilló este jueves al golear al Dinamo de Zagreb por 0-3 con un gran Bryan Zaragoza, que empieza a ser él.

UEFA Europa League - GNK Dinamo vs Celta Vigo ANTONIO BAT Agencia EFE

El Barcelona es un equipo ante el que disfruta, como Aspas. De hecho, el conjunto blaugrana ha perdido en cuatro de sus últimas diez visitas a Balaídos, la cifra más alta en cualquier estadio español, incluido el Bernabéu. Eso sí, Giráldez todavía no sabe lo que es ganar a los de Flick pese a haberles marcado cinco goles la pasada temporada. El momento para buscarlo es inmejorable.

Horario y dónde ver online TV el Celta - Barcelona, partido de LaLiga EA Sports

El Celta - Barcelona de la jornada 12 de LaLiga EA Sports se juega este domingo 9 de noviembre de 2025 a partir de las 21:00 horas en Balaídos. El choque se podrá seguir por televisión a través de Movistar LaLiga, concretamente en el dial 54 en Movistar y en el 110 en Orange. También se podrá seguir en Movistar LaLiga HDR. Movistar estrena los comentarios de Guille Giménez y Antoni Daimiel en la multicámara, que se podrá seguir en Movistar LaLiga2.

Además, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro incluyendo previa, alineaciones, narración en directo y las declaraciones posteriores más destacadas en LA RAZÓN (www.larazon.es).

Posibles alineaciones del Celta - Barcelona

Celta

Posible alineación del Celta: Radu; Carreira, Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso, Mingueza; Hugo Sotelo, Ilaix Moriba; Ferran Jutglà, Bryan Zaragoza y Borja Iglesias.

Barcelona

Posible alineación del Barcelona: Szczesny; Koundé, Eric García, Cubarsí, Balde; Casadó, De Jong, Fermín; Lamine Yamal, Rashford y Lewandowski.