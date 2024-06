La contundente respuesta del Ayuntamiento de Utrera a Dani Ceballos, del Real Madrid

Con la Eurocopa a punto de comenzar y España preparada para disputar el sábado su primer partido, Dani Ceballos, que no está convocado por la Selección, se ha convertido en noticia al hacer pública en las redes sociales una carta muy dura al ayuntamiento de su pueblo, Utrera, al que echa en cara que no le haya hecho ningún homenaje, pese a ganar LaLiga y la Champions. Pero el concejal de deportes no se ha quedado callado

“Siempre he llevado y llevaré por bandera mis raíces, Utrera. Porque me siento orgulloso de ser utrerano. Lo llevo en la sangre. Han pasado más de dos semanas desde que conseguí con mi club, el Real Madrid, dos títulos muy importantes como son La Liga y la Champions League”, empieza su texto en Instagram Dani Ceballos.

No se anda con rodeos: "Me apena, que a pesar de sentir y llevar a mi tierra siempre en mi corazón, ninguna persona del Ayuntamiento de Utrera se haya puesto en contacto conmigo. Ni un simple mensaje, ni una llamada. Incluido el concejal de deportes. Nadie. Nada”, señalando a Israel Bascón, ex futbolista y concejal de deportes de la localidad andaluza.

Ceballos: "Algo se esconde detrás"

Ceballos, en su misiva, deja esconder que no es casual lo que ha pasado y que hay algo más intencionado que un simple despiste: "“Nunca he pedido ni pediré ningún tipo de reconocimiento, tampoco lo quiero ni lo necesito. Quiero dejar claro que esto no va por ahí, y ellos lo saben, y cada vez es más evidente lo que se esconde detrás”.

Termina con una declaración de amor a su tierra. "Aún así, que sepáis que a pesar de todo, Utrera es lo más grande para mí. Y seguiré llevando su bandera en cada final, porque aunque no me valoren desde el Ayuntamiento, la gente de verdad de Utrera, que es la mía, sí lo hace. Porque Utrera es mi tierra. Y lo será siempre. Le moleste a quien le moleste. Os quiero Utrera. Atentamente, Dani Ceballos”.

La carta de Dani Ceballos a Utrera Instagram

El diario deportivo Marca se ha puesto en contacto con Bascón y éste ha respondido con cierta sorpresa a Ceballos: "Nunca he felicitado a ningún deportista desde que soy concejal. Nunca he escrito a nivel personal. Todo lo que hemos hecho desde el ayuntamiento siempre ha sido a posteriori, a nadie se le ha escrito al momento. Yo quería esperar", decía en su respuesta. Y se identificaba con Ceballos: "Yo entiendo este mundo porque también he sido futbolista, no a su nivel, pero lo entiendo. Cuando levantas un título siempre te llama todo el mundo, te piden camisetas y yo he preferido dejarlo pasar para no molestarle. Sé que quiere desconectar y lo que molesta cuando te escribe todo el mundo. Quería darle su espacio y esperar el momento para hacerlo con otros deportistas utreranos. Se ha montado una película que no existe".

Cree que Ceballos no tenía que haber escrito eso: "Se ha precipitado o se ha asesorado mal, se lo he dicho a Dani por privado. Me sabe mal por él y la gente va a aprovechar esto para subirse a la ola. Se equivoca y Dani lo sabe. Le he dicho que no quiero entrar en guerras públicas porque no nos conviene a ninguno de los dos. Su sentir está muy alejado de la realidad. Al revés, nosotros nos alegramos pero todo a su tiempo. Intentamos darle a todo el mundo el mismo trato. Para nosotros todos los deportistas son iguales. Se contradice cuando dice que no busca reconocimiento y luego esto

Ceballos se contradice en su carta

Bascón dice que está esperando para hacer un acto con todos los deportistas de Utrera: "No nos merecemos estas palabras porque no se ha hecho nada en su contra. Se ha actuado como con todo el mundo porque para nosotros todos los deportistas son iguales. Ha estado en mi casa un montón de veces y no he entendido a que ha venido la carta. Da a entender que hay algo detrás y eso no es así. Se contradice cuando dice que no busca reconocimiento y luego esto. Queríamos esperar a que todo finalizase para hacer un acto conjunto. Tenemos también a Luis Pérez, que ha ascendido a Primera con el Valladolid; a Melende que se está jugando el ascenso con el Ceuta; y a Elena Jiménez, que ha sido campeona de España juvenil de balonmano. Juntarles a todos en el salón de plenos y hacer un acto conjunto", termina de explicar sobre el resto de deportistas utreranos que han logrado algo esta temporada y la idea que tenían en el Ayuntamiento de Utrera: "Para nosotros son todos iguales", acaba.