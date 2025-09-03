Cristiano Ronaldo: "Es mucho más que fútbol"

Tras renovar su contrato con el Al Nassr, Cristiano Ronaldo se ha convertido también en un gran reclamo turístico en Arabia Saudí. "Saudi, Welcome to Arabia", la marca orientada al consumidor de la Autoridad de Turismo de Arabia Saudí (STA), ha lanzado su última campaña mundial, con CR7 como protagonista. Bajo el lema "I Came for Football, I stayed for more" (Vine por el fútbol, me quedé por más), la campaña ha sido puesta en marcha en los principales mercados de Europa, así como en la India y China, y pretende mostrar una Arabia Saudí que ofrece a los visitantes mucho más de lo que esperan.

Anunciando el inicio de su prolongada temporada de deportes de alto nivel, entretenimiento emocionante y eventos cinematográficos, de moda y culturales, la campaña aprovecha la televisión, las redes sociales, los medios digitales y las agencias de viajes online para ofrecer al público una muestra de uno de los calendarios turísticos más emocionantes del mundo.

Está protagonizada por Cristiano, el residente extranjero más famoso de Arabia Saudí, y lleva a los espectadores a un viaje por los eventos más importantes del país a lo largo de la temporada de invierno. En ella se puede ver impresionado al futbolista portugués, que se sienta en las gradas y compara los diferentes deportes con el suyo, además de mostrar las razones que le atrajeron al país. La campaña lleva al público al centro de la acción y presenta cómo es Arabia Saudí: comprometida, emocionada y ansiosa por ocupar su lugar en la escena mundial.

"Formar parte del viaje de Arabia Saudí como centro deportivo mundial ha sido realmente especial y, de alguna manera, inesperado para mí hace unos años", reconoce el propio Cristiano.

“Esta campaña con CR7 es un escaparate de la Arabia Saudí actual y de nuestras ambiciones", añade Fahd Hamidaddin, CEO de la Autoridad de Turismo Saudí.

“Hoy en día, Arabia Saudí está consolidando su posición como destino mundial que combina autenticidad cultural, cálida hospitalidad y la emoción de eventos de talla mundial", explicaba por su parte Su Excelencia Ahmed Al Khateeb, Ministro de Turismo de Arabia Saudí.

Arabia Saudí ofrece multitud de eventos deportivos y espectáculos Arabia Saudí

La acción publicitaria destaca la diversidad de eventos deportivos y de entretenimiento que se celebran durante todo el año en Riad, Yeda y Alula. Como sede de la Copa Mundial de la FIFA 2034, la Copa Asiática de la AFC 2027, los Juegos Olímpicos de Esports 2027 y los Juegos Asiáticos de Invierno 2029, Arabia Saudí se está consolidando como un centro de eventos de primer nivel mundial, con un calendario que también incluye la Copa del Mundo de Esports, la Fórmula 1, el LIV Golf Riad, el tenis y la Liga Profesional Saudí (RSL).

Desde los deportes hasta la cultura y el entretenimiento, Arabia Saudí ofrece alternativas para todos los gustos. Su agenda anual sigue creciendo, con la Semana de la Moda de Riad, el Festival Internacional de Cine del Mar Rojo, las Bienales de Arte y las temporadas homónimas, que se celebran en Riad y Jeddah, como piedras angulares de las actividades. Desde la música hasta la comedia, artistas internacionales y regionales suben al escenario en Arabia Saudí, ampliando el alcance y la accesibilidad para un público cada vez más numeroso