Fútbol
Dean Huijsen deja la concentración de la selección española
El central del Real Madrid tiene un problema muscular que le impide estar disponible. Su lugar lo ocupará Laporte
El central del Real Madrid Dean Huijsen causa baja por lesión en la concentración de la selección española para disputar los partidos de clasificación del Mundial 2026 contra Georgia en Elche y Bulgaria en Valladolid a causa de un problema muscular y el central del Athletic Club Aymeric Laporte le sustituye, según informó la RFEF este miércoles.
El defensa del Real Madrid llegó con síntomas de fatiga muscular a la concentración de la selección el lunes por la noche. En la jornada del martes no se ejercitó y se le comunicó a su club que la evolución no era positiva por lo que en la mañana de este miércoles se le ha sometido a una prueba médica confirmando una lesión muscular.
En el lugar de Dean Huijsen, Luis de la Fuente incorpora a la concentración el jugador del Athletic Club Aymeric Laporte. El central hispano-francés vuelve a una convocatoria de la 'Roja' casi un año después de su último partido, el 15 de noviembre de 2024 en la Liga de Naciones ante Dinamarca.
Huijsen se suma a las conocidas bajas para esta convocatoria de la selección española de Lamine Yamal, Nico Williams, Dani Carvajal, Rodrigo Hernández, Gavi y Fabián Ruiz, todos ellos con problemas físicos.
✕
Accede a tu cuenta para comentar