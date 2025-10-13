Dean Huijsen, un 'malaguista' más en La Rosaleda

Tras la victoria de la Selección el pasado sábado ante Georgia, la atención del fútbol en nuestro país se trasladaba a LaLiga Hypermotion, la segunda división. Una categoría cada vez más competitiva y en la que cada fin de semanas hay partidos que, por la historia y el peso de los clubes, bien podrían ser de Primera.

Como el Málaga - Deportivo de anoche en La Rosaleda. Un encuentro que terminó con victoria local (3-0) y que tuvo una presencia muy especial. El joven defensa del Real Madrid, Dean Huijsen, estuvo en el coliseo malaguista y animó a los blanquiazules como si fuera uno más.

Huijsen nunca ha escondido su amor por los colores del Málaga, pues además cuenta con un largo pasado en la cantera de la Costa del Sol. De hecho, en más de una entrevista ha apuntado que le gustaría jugar en el primer equipo antes de acabar su -recién empezada- carrera profesional. Una vez acabado el encuentro, el central se realizó una foto con la plantilla, celebrando la victoria como si de uno más se tratase.

Convocado con la Selección para la presente ventana de fútbol internacional, Huijsen tuvo que abandonar el campamento debido a una lesión muscular que lo tendrá apartado de los terrenos de juego durante al menos un par de semanas más.