Deportivo Alavés - Atlético de Madrid, hoy: horario y dónde ver online TV, LaLiga EA Sports

Mendizorroza será el escenario este sábado 30 de agosto del encuentro entre Deportivo Alavés y Atlético de Madrid, correspondiente a la tercera jornada de LaLiga EA Sports 2025/26. Tras un arranque de temporada irregular, ambos equipos llegan con la necesidad de sumar puntos para empezar a consolidar su camino en el campeonato.

Los albiazules, con 3 puntos tras una victoria ante el Levante (2-1) y una derrota contra el Betis (1-0), afrontan el duelo en casa con la ilusión de seguir sumando de a tres. Eduardo Coudet, entrenador babazorro, reconoce la complejidad del encuentro y destaca a su rival: "Es un equipo con un gran plantel, jugadores con muchísima jerarquía y uno de los mejores entrenadores del mundo, Diego Pablo Simeone, a quien respeto profundamente como el técnico argentino más representativo del mundo". El estratega también confirmó la baja de Lucas Boyé por lesión y reafirmó su respaldo hacia Denis Suárez, el nuevo refuerzo del club y un jugador al que conoce bien.

Entrenamiento del Atlético de Madrid Mariscal Agencia EFE

Por su parte, los colchoneros llegan con una enorme necesidad luego de sumar solo un punto en las primeras dos jornadas. Simeone fue franco en la rueda de prensa al admitir que "no he dado con la tecla en estos dos partidos", pero mantiene la confianza en la plantilla que "se está construyendo para soñar en grande". El entrenador argentino pidió temple y concentración: "El partido será duro, jugador contra jugador, y debemos afrontar el encuentro con tranquilidad y convicción para hallar soluciones". Además, destacó la necesidad de concretar mejor las ocasiones de gol ante un rival intenso y motivado.

El Atlético llega a Mendizorroza con el reto añadido de romper una racha adversa. El conjunto rojiblanco no ha conocido la victoria en sus últimas tres visitas a Vitoria, acumulando dos derrotas y un empate sin goles en el último enfrentamiento. De hecho, apenas ha logrado un triunfo en sus cinco desplazamientos más recientes frente al Alavés: aquel 1-2 en la temporada 2020/21, con un agónico gol de Luis Suárez en el minuto 90 que contribuyó a la conquista del título de LaLiga. Una secuencia que obliga a los de Simeone a extremar las precauciones en un escenario que les ha resultado especialmente complicado en los últimos años.

Ambos entrenadores saben que es un choque de alto voltaje, donde la estrategia, la experiencia y la capacidad de adaptación serán clave para llevarse la victoria. La afición de Mendizorroza espera vibrar con un espectáculo que promete emociones y competencia de gran nivel.

Horario y dónde ver online TV el Deportivo Alavés - Atlético de Madrid, LaLiga EA Sports

El partido comenzará a las 17:00 horas (hora peninsular española) y será televisado por los canales M+ LALIGA (M54-O110), M+ LALIGA HDR (M443 O111), M+ LALIGA 2 (M57 O112) y LaLiga TV Bar, de Movistar Plus. Además, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro con la previa, alineaciones, narración en directo y las declaraciones posteriores más destacadas en LA RAZÓN (www.larazon.es).

Posibles alineaciones del Deportivo Alavés - Atlético de Madrid

Deportivo Alavés

Sivera; Otto, Tenaglia, Garcés, Parada; Blanco, Guevara; Vicente, Aleñá, Guridi; y Toni Martínez.

Atlético de Madrid

Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Giuliano, Barrios, Cardoso, Almada; Julián Alvarez y Sorloth.

Árbitro: Víctor García