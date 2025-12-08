Acceso

El encontronazo de Matías Almeyda con la juez de línea: "¡Señorita, tengo tres hijas!"

El entrenador del Sevilla vio amarilla en Mestalla tras una protesta a Guadalupe Porras, en la que según la juez de línea le faltó al respeto

Matias Almeyda, head coach of Sevilla FC, gestures during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between Valencia CF and Sevilla FC at Mestalla stadium on December 7, 2025, in Valencia, Spain.AFP7 07/12/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
Matías Almeyda da instrucciones desde la bandaAFP7 vía Europa PressEUROPA PRESS
Matías Almeyda estaba muy enfadado después del partido del Sevilla en Valencia. Y no porque los de Corberán hubieran empatado en el tiempo de descuento. Lo que más enojado tenía al técnico argentino era un encontronazo que tuvo en la primera parte con Guadalupe Porras, asistente de Cuadra Fernández. Todo vino por una protesta tras una amarilla a Peque. Almeyda gritó que no era amarilla y todo terminó en otra amonestación para el propio técnico, que quería una explicación y al que la juez de línea acusó de faltarle al respeto.

Y ahí es cuando se encendió Almeyda, que no quería dejar pasar ese detalle, ya que, aseguraba, en ningún momento le había faltado a Porras.

El enfado del preparador sevillista siguió durante el descanso, y a la vuelta al terreno de juego, en el túnel de vestuarios, Movistar captó una conversación entre Almeyda, el colegiado y Porras, en la que se dirigió a la asistente: "Señorita, tengo tres hijas, el respeto pasa por otro lado", le decía con visible tono disgustado.

Después, en la entrevista después del partido, Almeyda siguió explicando que él vivía con su mujer y tres hijas, que tenía una madre, y que no faltaba al respeto a las mujeres jamás. Insistía en que no le dieron una explicación por la amarilla a Peque, que es lo que pedía, y tampoco quedó claro qué es lo que sucedió entre él y la juez de línea para que Guadalupe Porras asegurara a Cuadra Fernández que le había faltado al respeto.

