España cerrará la primera fase del Mundial a las 2 de la mañana

A la FIFA se le quedó corta la gala de casi dos horas del viernes para el sorteo. Tanto, que ya había previsto dividirlo en dos fases: el viernes, los grupos; el sábado los horarios y las sedes de los enfrentamientos.

Y en ese reparto, a los aficionados españoles les sale a trasnochar el partido más interesaban de la primera fase, el que le enfrenta a Uruguay, la selección que entrena Marcelo Bielsa. Dos campeonas frente a frente para cerrar la primera fase. Se enfrentan en la tercera jornada, la que cierra el grupo, en la sede mexicana de Guadalajara.

Jugarán a las 2 de la madrugada del 27 de junio español, en la jornada que corresponde al 26 de junio y que se disputa a las 20:00 hora local.

Es el único partido en horario complicado para el espectador español. Los otros dos se disputan a las 12 de la mañana en Atlanta, las 18:00 h. en España. La selección que dirige Luis de la Fuente se estrena el 15 de junio, cuatro días después del comienzo del Mundial, contra Cabo Verde en la sede de Atlanta. El día 21, a la misma hora, el rival será Arabia Saudí.

El tamaño del campeonato, con 48 selecciones, hace que la frecuencia de partidos para las selecciones sea menor y en la primera fase pasen seis días entre encuentro y encuentro. El torneo, que acostumbraba a durar un mes, se alarga por primera vez a más de cinco semanas.

Si España es primera de grupo, el partido de dieciseisavos de final lo disputaría el día 2 de julio en Los Ángeles. Si fuera segunda, retrasaría un día su participación, sería el día 3 de julio y en Miami. En el cruce espera el rival que salga del grupo de Argentina. Si las dos fueran primeras de grupo, no se podrían encontrar hasta la final. Si alguna falla, pueden verse en el primer cruce de dieciseisavos. «Siempre es importante ser primero de grupo. Lo he hablado con Scaloni, si alguno tropieza podemos cruzarnos. Solo podemos controlar lo nuestro y eso es acabar primeros de grupo y pensar siempre en ganar cada eliminatoria», dice Luis de la Fuente.

La principal preocupación del seleccionador español es que no hubiera grandes desplazamientos. «Esperemos no hacer muchos kilómetros cada tres días», comentaba De la Fuente. Sus deseos se han visto atendidos sólo en parte. Los dos primeros partidos son en Atlanta, lo que hace todo más cómodo. El tercero, en Guadalajara, a más de tres horas de avión de la ciudad que acogió los Juegos Olímpicos en 1996.

España es señalada por todos los rivales como la gran favorita en su grupo. «Agradecemos las palabras de elogio, pero eso no garantiza nada. Queremos hacer algo importante en este Mundial», dice el seleccionador.