Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudí, rivales de España en el Mundial

Con la voz de Andrea Bocelli dio comienzo el Mundial 2026, aunque el primer partido no se jugará hasta el 11 de junio del año próximo en el Estadio Azteca. Más de cinco semanas de fútbol que finalizarán el 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, en Nueva Jersey.

España era cabeza de serie, lo que le permitía evitar a las mejores selecciones, aunque quedaba algún peligro suelto, como Italia, aun pendiente de la repesca, lo que le llevaba al bombo de los débiles. Pero el equipo que salga de esa repesca que se juega con Irlanda del Norte, Gales y Bosnia. Pero el equipo que salga esa eliminatoria jugará en el grupo B junto a Canadá, Qatar y Suiza.

El tedioso sorteo, dirigido por el ex futbolista Rio Ferdinand, al que acompañaban estrellas del deporte estadounidense como Shaquille O’Neal, Tom Brady y Wayne Gretzky, el canadiense que fue estrella del hockey en los años 80 y 90, llevó a España al grupo H, en el que la primera bola en salir fue la de Uruguay.

Los uruguayos, entrenados por Marcelo Bielsa, no atraviesan su mejor momento en una Conferencia Sudamericana que sólo respeta a Argentina. La albiceleste dominó con comodidad la fase de clasificación. Los uruguayos fueron cuartos, por detrás de Brasil. Ya no cuentan con Luis Suárez y con Cavani, que han liderado la selección en los últimos 15 años y ahora es el madridista Valverde el que los guía desde el terreno de juego. De Arrascaeta, el jugador del Flamengo, y De la Cruz son algunos de sus jugadores destacados en ataque. Por detrás, su seguridad depende del atlético Giménez y del barcelonista Araujo.

Pero no serán los uruguayos el primer rival de la selección que dirige Luis de la Fuente. España se estrenará contra Cabo Verde, una selección que se estrena en un Mundial.

Los caboverdianos son un equipo modesto, formado por muchos jugadores nacidos en Europa, pero que no juegan en la máxima categoría. La mayoría, portugueses de nacimiento en equipos secundarios.

No le ha correspondido un grupo demasiado complicado a la selección. Lo completa Arabia Saudí, la única selección capaz de derrotar a Argentina, que acabó siendo campeona en el pasado Mundial. España ya se enfrentó a los saudíes en el Mundial 2006, con victoria española por 1-0 con gol de Juanito, el central que fue del Betis y del Atlético de Madrid.

Al Dawsari, uno de los jugadores que acogió la Liga española hace unos años tras un acuerdo con la federación saudí es su futbolista más destacado. Ahora lidera a la selección que vuelve a dirigir Hervé Renard, el técnico francés que ya dirigió a la selección saudí en Qatar, después de un paso por la selección francesa femenina, con la que llegó a la final de la Liga de Naciones que perdió en 2024 contra España.

El grupo H, el de España, jugará sus partidos en Miami, Atlanta, Houston y Guadalajara (México), aunque las sedes no se asignarán hasta hoy. Otras de las peculiaridades de este Mundial, que ha añadido también una modificación para que los equipos más importantes no se enfrenten antes de tiempo. Siempre ha habido un sistemas de cabezas de serie en la fase de grupos, pero ahora la FIFA ha añadido la imposibilidad de que España y Argentina, por ser las dos primeras del ránking, puedan cruzarse hasta la final.

La gran de cantidad de equipos clasificados hace que no haya ningún grupo complicado. No hay ningún «grupo de la muerte», como suele haber en otras grandes competiciones. El más complicado le ha tocado a Francia, que tiene que enfrentarse a Senegal y a Noruega, además de otro equipo que salga de la repesca.

Los noruegos, igual que Croacia, eran dos de los rivales que España quería evitar de cualquier manera. Ha conseguido no jugar contra equipo europeo. Noruega se cruzará con Francia, lo que dará la posibilidad de ver un enfrentamiento entre Mbappé y Haaland. Y la Croacia de Modric, que querrá despedirse después del Mundial, ha caído en el grupo de Inglaterra.

Marruecos, que ya eliminó a la Roja por penaltis en el pasado Mundial, era otra de las selecciones a evitar. Le ha tocado enfrentarse al Brasil de Ancelotti, que estaba en el sorteo como el resto de seleccionadores.

A España la representaron Luis de la Fuente; el director deportivo, Aitor Karanka y el presidente, Rafael Louzán. Los tres tuvieron la oportunidad de «disfrutar» de la interminable gala con la que Infantino quiso homenajear a Trump. Los Village People, con el consentimiento del presidente, cerraron una gala insufrible.