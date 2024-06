España - Italia: El lamentable mensaje contra los centrales de la selección de un famoso cantante español

Unas molestias musculares han apartado a Nacho Fernández de la titularidad en el segundo partido de la selección española en la Eurocopa 2024, en el que su puesto lo ocupará Aymeric Laporte ante Italia en el Arena AufSchalke.

Nacho se ejercitó con el equipo en la víspera del partido, en la última sesión de España en su campo base en Donaueschingen, y en el día del duelo ante Italia tenía malas sensaciones que han impulsado la decisión de Luis de la Fuente.

Laporte, recién recuperado de una sobrecarga muscular que le impidió jugar ante Croacia en Berlín, es la apuesta de Luis de la Fuente por delante de Dani Vivian pese a haber completado tan solo dos entrenamientos con el grupo.

Así, De la Fuente alinea a su habitual pareja de centrales con él y Robin Le Normand. Rodri Hernández, que juega con el riesgo de sanción si recibe una segunda amonestación, y Álvaro Morata están recuperados de las dolencias que les impidieron acabar el duelo ante Croacia.

España comienza con Unai Simón, Carvajal, Laporte, Le Normand, Cucurella, Rodri, Fabián, Pedri, Lamine Yamal, Nico Williams y Morata.

Sin embargo, que dos centrales españoles sean franceses no gusta a todos. Ha puesto voz a los descontentos Guillermo Bárcenas, hijo de Bárcenas y cantante de Taburete: "Me pone negro que los centrales de España sean franceses. Le norrrrrmand, Lapoggggte, no me jodas. A pesar de todo, vamos España!", ha escrito.

Laporte, que es el central de confianza de De la Fuente no pudo jugar el primer partido por molestias, pero después se recuperó y ya ha hecho varios entrenamientos con el grupo. Sin embargo, De la Fuente había elegido continuar con Nacho y mantener el bloque. Pero esta vez, Nacho ha tenido mala suerte y ha perdido el sitio.