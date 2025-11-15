España lleva medio siglo sin faltar al Mundial

unque todavía no conste a nivel oficial, España va a estar el próximo verano en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Solo una derrota por más de ocho goles este martes en Sevilla frente a Turquía impediría que el combinado que dirige Luis De la Fuente accediese como primera de grupo, llevándolo a la repesca. Algo que no es matemáticamente imposible, pero tampoco se contempla que pueda ocurrir.

Será la decimoséptima participación de nuestro país en la Copa del Mundo, a la que no falta desde hace ya más de medio siglo. La última vez que la ‘Roja’ se quedó fuera fue en Alemania 1974. En aquella ocasión, España quedó encuadrada en un grupo triangular junto a Yugoslavia y Grecia. Tras la liguilla regular, la Selección empató a puntos con el país yugoslavo. Ambos tuvieron la misma diferencia de goles y, además, empataron sus dos encuentros. Hubo que jugar un partido de desempate que Yugoslavia ganó por uno a cero, logrando el acceso al torneo.

Desde entonces, el combinado español ha sido un fijo en el torneo más importante del mundo por países. Tanto es así que, a día de hoy, empata con Francia e Inglaterra en el sexto puesto histórico de los países que más veces han logrado acceder al cuadro final del Mundial, un ránking que lidera Brasil. La del año que viene será la decimotercera consecutiva.

Y, además de sellar virtualmente el pase, el partido frente a Georgia dejó también un récord histórico de victorias consecutivas con 30, rompiendo la racha que dejó Vicente Del Bosque en la década pasada. Fue, especialmente, un día feliz para un Ferran Torres que volvió a marcar e igualó a Sergio Ramos y Di Stefano, colocándose como el noveno máximo realizador de la historia de la ‘Roja’. Son 23 goles en 52 partidos. El siguiente listón a superar son las 26 dianas de Emilio Butragueño.

Con los números en la mano, en esta ocasión ha sido una clasificación intachable. Cinco victorias en otros tantos partidos, todas ellas con goleada y sin encajar ni un solo tanto. Una vez pasado el trámite del martes frente a Turquía, la siguiente parada será el próximo 5 de diciembre, cuando el bombo determinará el camino y los rivales de España en la fase de grupos.