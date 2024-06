Esta es la previsión sobre la lesión que sufre Lionel Messi: Argentina, en vilo

El capitán argentino, Lionel Messi, es la gran preocupación en la expedición argentina, que se prepara para enfrentar a Perú en el tercer partido del Grupo A en Miami.

Tras una molestia muscular en el aductor derecho sufrida en el partido contra Chile, Messi no se entrenó ayer y ha sido sometido a varias pruebas para determinar la gravedad de su condición.

Lesión de Messi: pruebas y recuperación

Ayer, Messi fue sometido a pruebas para evaluar su lesión, y aunque los resultados indican que no hay una lesión grave, sino una contractura, el capitán argentino no podrá participar en el partido contra Perú por precaución. Este tipo de molestia, aunque menor, ha llevado al cuerpo técnico a tomar la decisión de darle descanso, asegurando su recuperación completa para los cuartos de final.

Messi explicó su situación tras el partido contra Chile: "Se me puso duro un poco el aductor y no podía estar suelto, me molestaba un poquito, pero pude terminar el partido. La molestia fue al principio, en una de las primeras jugadas. No sentí pinchazo ni desgarro pero sí que se me puso duro. Y me costaba moverme con libertad".

Habrá rotaciones frente a Perú

Para el partido de mañana contra Perú, el seleccionador argentino ha decidido optar por un once muy suplente. Además de Messi, otro ausente notable será Marcos Acuña, quien también sufre una lesión muscular y está enfocado en recuperarse para los cuartos de final.

Este enfoque en dar descanso a los jugadores clave subraya la confianza del equipo en asegurar la primera plaza del grupo sin arriesgar la salud de sus principales figuras.

Lionel Messi, capitán de la selección argentina La Razón

Desilusión en Miami por la lesión de Lionel Messi

En Miami, la ausencia de Messi ha causado cierta desilusión entre los aficionados. La ciudad, que ha acogido al capitán argentino como un ídolo desde su llegada hace unos meses, esperaba con ansias verlo jugar en el Hard Rock Stadium. Sin embargo, la prioridad es asegurar su plena recuperación para las etapas decisivas del torneo.

Con la mirada puesta en los cuartos de final, la selección argentina está tomando todas las precauciones necesarias para mantener a sus jugadores en las mejores condiciones posibles. La decisión de descansar a Messi y otros jugadores clave demuestra una estrategia a largo plazo para el éxito en la Copa América 2024.

Los aficionados en Miami y alrededor del mundo esperan que estos pasos prudentes resulten en un rendimiento óptimo en las etapas finales del torneo.