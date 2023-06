Leo Messi prepara la mudanza: Así son sus impresionantes casas en Miami

El futbolista argentino hizo ayer oficial a través de una entrevista conjunta en París a Sport y Mundo Deportivo su fichaje por Inter Miami: ''Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia''. Desde el FC Barcelona se empeñaron durante días en hacer creer que la vuelta de Messi era posible pero nada más lejos de la realidad.

Leo Messi ha escogido el Inter de Miami como su próxima aventura. El campeón del mundo argentino cruzará el charco para desembarcar en la MLS americana como ya hizo Pelé y ya prepara su mudanza. Algo que no le resultará muy difícil ya que el argentino cuenta con dos propiedades en Miami. Aunque también podría optar por una de sus dos zonas favoritas. Los lugares favoritos de Messi en Miami son Key Biscayne y Weston, zonas en las que suele alquilar cada vez que visita la ciudad. La primera opción es un área muy popular entre los extranjeros por sus buenas escuelas, parques públicos y playas con casas frente al mar. Mientras que Weston conocida por ser la tercera ciudad más segura del país, su calidad educativa y el estilo de convivencia.

El astro argentino ha ido acumulando a lo largo de los años un importante impero inmobiliario con mansiones en Barcelona, Miami, Rosario e Ibiza. Su cartera de propiedades supera los 26 millones de euros. En su nuevo destino Leo cuenta con dos impresionantes propiedades.

Sunny Isles

Messi se compra una segunda casa de lujo en Miami The Real Deal La Razon

Tras adquirir un apartamento de lujo en la Porsche Tower, Lionel Messi volvió a invertir en Miami el pasado año. En esta ocasión, el astro argentino adquirió un apartamento en el noveno piso de un edificio singular en Sunny Isles, en el norte de Miami Beach.

La familia del delantero del PSG adquirió por 7,3 millones de dólares un piso amueblado de cuatro dormitorios y cuatro baños con vistas al mar, informaron medios locales.

“La Pulga” se habría gastado aproximadamente 6,05 millones de euros, por un inmueble de cuatro dormitorios, cuatro baños y vista al mar, ya amueblado, según informa “The Real Deal”. Son 511 metros cuadrados de lujo en el que destaca una cámara frigorífica con capacidad para 1.000 botellas de vino.

Según The Real Deal, una web del negocio de bienes raíces, el piso mide más de 5.500 pies cuadrados (511 metros cuadrados) y solo la terraza, 2.100 pies cuadrados (195 metros cuadrados).

Esta adquisición ya afianzaba la idea de que Lionel Messi podría estar preparado su futuro en Estados Unidos. Concretamente en el el Inter Miami. Un destino que el jugador siempre vió como una “opción interesante. “Me gustaría jugar en Estados Unidos y experimentar la vida y la liga allí” declaró en una entrevista con Évole.

Porsche Tower

Quizás por eso esta es su segunda compra en tierras americanas. En 2020 el delantero blaugrana había adquirido un lujoso piso en el icónico edificio Porsche Design Tower. Concretamente, el argentino habría adquirido el piso 4705 en una torre de 60 pisos frente al mar en 18555 Collins Avenuentes. El piso fue vendido por la empresa Dezer Development.

La Porsche Design Tower destaca por su privacidad y por unas preciosas vistas al mar. El piso en cuestión cuenta con tres habitaciones y cuatro baños. Tiene un total de 3,555 pies cuadrados (1084 m2). La elegante Porsche Design Tower, terminada en 2017, se encuentra frente a la playa de Sunny Isles en Miami.

Con la marca del fabricante de superdeportivos alemán del mismo nombre, el edificio cuenta con tres elevadores de automóviles que permiten a los residentes estacionar su vehículo en el mismo piso que su suite.

En abril de 2021, también compró un apartamento en 19575 Collins Ave por el que desembolsó unos 7,3 millones de dólares. Un negocio redondo si se tiene en cuenta que nueve meses después otros apartamentos en ese mismo edificio ya se vendían por 10 millones. Sin embargo esa propiedad ya no pertenece a la familia. Un anónimo comprador se lo quitó de las manos el año pasado por la insólita suma de 20.550.000 de dólares.