Esto es lo que cobraba Luis de la Fuente y lo que cobrará tras su renovación

El seleccionador nacional masculino de fútbol Luis de la Fuente ha renovado este lunes su contrato como máximo responsable del combinado nacional hasta el año 2028, ampliando así dos años el contrato anterior que tenía vigencia hasta la finalización del próximo Mundial 2026, según confirmó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tras la reunión de la Junta Directiva que preside Rafael Louzán. "La Real Federación Española de Fútbol ha acordado renovar la confianza del organismo rector en la figura de Luis de la Fuente, quien continuará al frente del combinado nacional como su seleccionador hasta la finalización de la Eurocopa a disputar en el año 2028, tal y como se ha informado a la Junta Directiva de la RFEF durante la reunión celebrada este lunes 27 de enero en Las Rozas", informó el ente federativo.

"El técnico riojano prolonga así su exitoso y unánimemente celebrado vínculo con la RFEF, que se remonta a principios de 2013 con su llegada a las categorías inferiores de la Selección y que desde el 12 de diciembre de 2022 sitúa a De la Fuente como máximo responsable del equipo absoluto masculino", añadía el comunicado.

De este modo, se pone fin a la pequeña polémica que había surgido con el contrato del técnico riojano, que había sido renovado a principios de junio de 2024 hasta después del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026, pero que no estaba actualizado principalmente en las cuestiones económicas.

"No es normal que un campeón de Europa esté sin contrato. No sé si con Luis Enrique habría pasado lo mismo... no es normal que un campeón de Europa esté sin contrato. He tenido ofertas como es normal. Lo que no es normal es que el vigente campeón de Europa, no sé si ha pasado alguna vez en la historia, esté sin contrato. Tengo las mismas condiciones que cuando me subieron de la sub-21... De justicia hubiese sido que hubiese firmado el contrato ya", declaraba de la Fuente el pasado mes de octubre.

Las cifras de contrato

Ahora por fin, se ha concretado una renovación que no solo supone un reconocimiento de su trabajo sino también un considerable aumento de sueldo.

De la Fuente tenía hasta ayer un salario de 600.000 euros anuales mientras sus colaboradores perciben entre 120.000 y 150.000 al año.

Una cifra que llama la atención si la comparamos con los que cobraba Luis Enrique, cuyo sueldo era seis veces mayor que el del actual seleccionador. El técnico del PSG cobró durante su periodo en el combinado español un sueldo cercano a los 3,5 millones de euros anuales. Asimismo y aunque en este caso la cifra es la mitad, el sueldo del riojano sigue estando lejos del de Julen Lopetegui, quien cobraba 1,2 millones al año.

Eso sí, tras ganar la Eurocopa, el técnico se embolsó la misma prima que sus jugadores, unos 400.000 euros mientras que su cuerpo técnico se llevó un 50% (200.000 euros).

A partir de ahora el seleccionados verá triplicado su sueldo al pasar a cobrar unos dos millones de euros anuales.