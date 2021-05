Dos minutos, fría y con monosílabos: Así fue la conversación de Luis Enrique con Sergio Ramos

Fútbol

La ausencia de Sergio Ramos en la Eurocopa ha sido un duro mazazo para el capitán de Real Madrid que, a día de hoy, sigue sin aclarar si aceptará la oferta de Florentino Pérez y continuará en el club blanco la próxima temporada.

Durante la rueda de prensa, el seleccionador explicó cuando comunicó la convocatoria que había tenido una conversación “cordial y educada” con el capitán para informarle de su baja en la lista, pero el jugador se siente traicionado como demostró su dolida respuesta tras conocer la noticia.

“Duele no defender a España. Después de unos meses jodidos y una temporada atípica y distinta a lo que he vivido en toda mi carrera, también se une la Eurocopa. He luchado y trabajado cada día en cuerpo y alma para poder llegar al 100% con el Real Madrid y la Selección, pero las cosas no siempre salen como uno quiere”, lamentó Ramos en sus redes sociales.

Me duele no haber podido ayudar más a mi equipo y no defender a España pero, en este caso, es mejor descansar, recuperarse bien del todo y, el año que viene, volver como lo hemos hecho siempre. Duele no representar a tu país, pero hay que ser honesto y sincero. — Sergio Ramos (@SergioRamos) May 24, 2021

En la última lista no estaba al 100% y el técnico asturiano gestionó los minutos que el capitán disputó sobre el terreno de juego. Ahora, tanto él como su entorno estaban convencidos de que iba a ir. No en vano, el madridista llevaba semanas entrenando solo en Valdebebas y machacándose en el gimnasio con el único objetivo de poder estar en la Eurocopa, como se encargó de mostrar una y otra vez en las redes sociales. La última el pasado domingo cuando la temporada había finalizado.

Por ello, tras tanto esfuerzo, al jugador no le han convencido las explicaciones del seleccionador y considera que hay motivos extradeportivos en su ausencia. Según reveló anoche “El transistor” de Onda cero, los hechos no se produjeron como relató el seleccionador. La conversación a la que se refirió Luis Enrique apenas duró dos minutos, fue muy fría y distante y el capitán merengue solo respondió con monosílabos y apenas articulando palabras.

El culebrón de la renovación

La decepción de la Eurocopa llega además en un mal momento para el camero que aún no ha aclarado su futuro. Sergio Ramos ha comprobado de una tacada que se ha convertido en un jugador prescindible tanto para el Real Madrid como para la selección española. Las lesiones se han cruzado en el camino del gran capitán y le han dejado sin la Eurocopa y probablemente también le han impedido tener la gran despedida a la que siempre había aspirado tras sumar 16 temporadas consecutivas defendiendo la camiseta madridista. Las negociaciones sobre su renovación siguen paradas y en el Real Madrid no descartan que salga del club.

Sin embargo, según ha adelantado “El Chiringuito”, una reunión de Florentino Pérez con Zinedine Zidane podría dar un giro de 180º al culebrón de su renovación. Si el entrenador francés decide continuar en el Real Madrid podría solicitar también que siguiera el capitán, con quien el presidente tiene previsto hablar tras conocer los planes del técnico.

“Zidane y el Real Madrid se han tomado unos días para reflexionar y analizar qué hay que hacer. La semana que viene se reunirán. Después de hablar con Zidane, Florentino Pérez llamará a Sergio Ramos para preguntarle cómo está, qué planes tiene, si tiene ofertas, cuál es su intención... En el Real Madrid no saben si Ramos tiene un contrato con otro equipo. Florentino entiende que Sergio merece esa llamada por la buena relación que han tenido siempre”, explicó anoche el periodista Josep Pedrerol en el programa El Chiringuito de Jugones.

El presidente apelará a la buena relación que mantiene con el capitán merengue para buscar una solución que resulte beneficiosa para todas las partes.