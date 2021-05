Así se machaca Sergio Ramos en el gimnasio

Sergio Ramos apura sus opciones de volver a jugar esta temporada con el Real Madrid y para ello trabaja duro en el gimnasio. El pasado 8 de mayo, después de medirse al Chelsea en las semifinales de Champions, el club anunció que el central sufría una “una tendinosis del músculo semimembranoso de la pierna izquierda” y desde entonces Ramos se esfuerza en recuperarse cuanto antes.

El capitán del Real Madrid ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram en el que se le puede ver haciendo ejercicios en el gimnasio con un balón medicinal.

El sevillano lleva dos meses sin jugar un partido de Liga con el Real Madrid. Su última aparición fue el 13 de marzo, en la victoria por 2-1 contra el Elche. Tres días después jugó algo más de media frente a la Atalanta (3-1) en Liga de Campeones. Fue baja por lesión en el siguiente partido de Liga contra el Celta y pese a ello acudió a la convocatoria de la Selección. Con España solo disputo 45 minutos contra Grecia y cinco ante Kosovo. Entre medias, no jugó un solo minuto frente a Georgia y regresó lesionado a Madrid.

“Tras las pruebas realizadas a nuestro capitán Sergio Ramos por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el gemelo interno de la pierna izquierda. Pendiente de evolución”, comunicó el pasado 1 de abril el Real Madrid. Desde entonces, Ramos solo ha podido disputar el encuentro de vuelta de las semifinales de Champions contra el Chelsea, que el Madrid perdió 2-0.

No han sido momentos fáciles para Ramos, que el pasado 1 de abril explicó sus sensaciones en una carta publicada en Instagram y dirigida a los seguidores del Real Madrid: “La verdad es que llevo unas semanas bastante duras. Una intervención siempre es un parón deportivo y emocional. Por suerte, desde hace ya unos cuantos días me he ido encontrando mejor, pero en el fútbol como en la vida, la mala suerte también juega un papel. Ayer, tras el partido, me quedé entrenando sobre el terreno de juego y noté un pinchazo en el gemelo izquierdo. Hoy me han realizado las pruebas y se ha confirmado que tengo una lesión muscular. Si hay algo que me duele es no poder ayudar al equipo en estos partidos de máxima exigencia en los que nos jugamos la temporada y también no poder devolveros sobre el terreno de juego el cariño y la energía que me transmitís. No puedo hacer otra cosa que hablar con franqueza, trabajar duro y animar al equipo con el alma”.