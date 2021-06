Clemente explota y manda este mensaje a Luis Enrique y a los que piden jugadores del Madrid

Fútbol

El exseleccionador Javier Clemente, actual técnico de Libia, pasó por los micrófonos de Radio Marca para analizar la actuación de España en la Eurocopa. Clemente se mostró muy duro contra los que critican al combinado que dirige Luis Enrique y dio su versión de lo sucedido cuando se conoció que en la lista de convocados no había ningún jugador del Real Madrid. “Hay que darse cuenta de que en las selecciones hay mucha igualdad. Antes de que ganáramos todo tampoco se perdonaba la derrota”, reflexionó Clemente.

El exseleccionador espera que Luis Enrique sea fiel a sus ideas y no haga una revolución para el partido de este miércoles contra Eslovaquia: “¿Cambiar a siete tíos para el miércoles? No. Hay que ser fiel a un criterio. No tiene lógica cambiar la base del equipo del primer día”, declaró. Clemente también valoró el rendimiento de los centrales de la selección: “En la época de Del Bosque teníamos centrales como rosquillas, pero ahora hay que confiar en lo que tenemos”.

El técnico vasco quiso mandar un mensaje a Luis Enrique y a quienes critican a la selección: “Yo soy Luis Enrique y en la reunión de antes del partido les digo a tomar por saco todo lo que están diciendo de vosotros. Les diría que son los mejores y que jueguen sin preocuparse”. “¿Tú te crees que se puede montar la que se ha montado porque no va ninguno del Real Madrid? Si te gusta la selección, vas con ella, ya seas del Real Madrid o del Rayo”, se lamentó Clemente.