Clemente: “Jugar al fútbol en Sevilla es aliarse con el enemigo”

Deportes

El que fuera seleccionador español ya criticó que la Eurocopa fuera a Sevilla después de la renuncia de Euskadi. Ahora Javier Clemente ha vuelto a la carga tras el debut de España afirmando que jugar en La Cartuja ha pasado factura a ‘la Roja’.

“Sevilla me encanta en verano para tomarme una cerveza, pero para jugar al fútbol es aliarse con el enemigo”, ha dicho el técnico vasco en Radio Marca.

No obstante, Javier Clemente considera bueno el empate cosechado por la Selección frente a Suecia: “El primer partido en la fase de grupos siempre es complicado porque es el temor a perder y no arriesgar excesivamente. Es el más táctico de todos. Hay un poco de temor. A Luis Enrique le doy la enhorabuena por el trabajo de ayer, ya tenemos un punto”.

El de Barakaldo ha salido en defensa de Luis Enrique y también de Álvaro Morata: “No entiendo los pitos a Morata. Yo le pondría otra vez el sábado, a menos que me dijera que no se encuentra bien”.

La oposición de Clemente a que España jugase en Sevilla

“Si Euskadi determina que montar el Europeo en Bilbao es muy peligroso no entendería que Sevilla dijera que sí porque económicamente es una buena postura. Cuando venga otro rebrote... ¿Para qué queremos dinero si vamos al cementerio?”, dijo Javier Clemente en su día sobre el cambio de sede.

“Lamentaré mucho que no veamos a la Selección en Bilbao, porque me hubiera gustado. Pero si el gobierno vasco determina que no deberían hacerlo, pues me parece bien. Si es fuera de España me parece bien, pero si es en España y pasa algo, pues algunos luego dirán ‘que se jodan, por haber hecho una chapuza’”, añadió.