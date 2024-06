¿Cuántas Eurocopas ha ganado la Selección Española?

Junio, mes de Eurocopa. Una nueva oportunidad se presenta para la Selección Española de fútbol masculino para volver a ganar el máximo trofeo continental de combinados nacionales, siendo esta la Eurocopa que se celebrará este es de junio en Alemania.

En el día de hoy, ya se han confirmado quiénes son los 26 nombres que conforman la convocatoria del seleccionador riojano Luis de la Fuente, con las bajas confirmadas de Pau Cubarsí, Aleix García y Marcos Llorente de la lista.

Asimismo, España ya cuenta los días para su debut en la fase de grupos de la competición el próximo 15 de junio ante Croacia a las 18:00 horas. España, junto con la mencionada Croacia, también comparte grupo con Albania y la vigente campeona, Italia, que ya eliminó a la Roja en semifinales en la pasada Eurocopa.

Ese fue, precisamente, el último precedente de España en esta competición, pero la historia de la Selección en este torneo es una llena de momentos decisivos para el fútbol nacional, como decepcionantes atendiendo a las expectativas que se pusieron en aquel entonces.

Historia de España

España es, junto a la anfitriona de esta edición, la selección que más veces ha ganado la Eurocopa, con tres trofeos en once participaciones. No fue hasta 1960 que España no participó, por primera vez, en el torneo de selecciones del Viejo Continente.

En aquella ocasión, que consistía simplemente en un formato de eliminatorias sin fase de grupos, España llegó a los cuartos de final, momento en el que se retiró por diferencias con la organización. Cuatro años más tarde, y con Luis Suárez, Amancio o Iribar como estrellas, el combinado español dirgido por José Villalonga se hizo con el título tras ganar a la Unión Soviética de Lev Yashin en la final.

Tras la primera copa, se inició una travesía por el desierto de derrotas y decepciones, siendo la más sonadas la derrota por 2-0 en la final de la edición de 1984, siendo esta la famosa Eurocopa precedida del 12-1 a Malta, ante la Francia de Platini.

España gana la Eurocopa de fútbol de 2008 de tras ganar en la final a Alemania (1-0). Casillas levanta el trofeo Afp

En 2008, en cambio, España volvió a tocar la gloria, dando inicio a la generación dorada del fútbol español. Con Luis Aragonés de seleccionador y jugadores de la talla de David Villa, Iker Casillas, Sergio Ramos, Andrés Iniesta, Xavi Hernández o Fernando Torres, el combinado nacional se hizo con la victoria ante Alemania en la final por 1-0, gol marcado por el fuenlabreño Torres.

Asimismo, en esa Eurocopa se ganó, en cuartos y mediante una tanda de penaltis, a la campeona, por aquel entonces, del Mundial 2006, Italia, rompiendo así el conocido como "maleficio de los cuartos", ya que España cayó hasta cinco veces en esa ronda en Mundiales y Eurocopas hasta 2008.

Cuatro años después, y siendo campeones del Mundo, el combinado nacional capitaneado por Vicente del Bosque, revalidó el título ante Italia por un resultado de 4-0, cerrando así el círculo de los años más laureados del fútbol nacional.

Desde entonces, España cayó en octavos en 2016 y en 2021 en semifinales, nuevamente, ante los italianos.

Una nueva oportunidad

No obstante, esta selección, con la combinación de veteranos y jóvenes como Lamine Yamal, a pesar de no estar entre las máximas favoritas, tampoco está muy alejada del podio, ya que, según la página especializada Opta Analyst, el combinado de Luis de la Fuente ocupa la cuarta posición en su ránking de candidatos a ganar el trofeo.

España, cuarta en la clasificación de favoritos Opta Analyst

La superan, en este aspecto, Inglaterra, la Francia de Mbappé y la selección alemana de Toni Kroos.