Las explicaciones de Munuera Montero: "Jamás me ha pagado una entidad deportiva"

El árbitro José Luis Munuera Montero, examinado por el Comité de Cumplimiento Normativo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por un posible conflicto de intereses, ha afirmado en una entrevista en la Cadena Cope que "nunca" le ha "pagado una entidad deportiva". "Fui el primero en agarrar todo este bulo, estas mentiras. He sido parte activa para que se aclare lo de esta empresa que lleva funcionando un año y he dado cuatro o cinco conferencias y transmito los valores del deporte a los jóvenes. Estoy muy tranquilo y quiero desmentir todas las calumnias a las que estamos acostumbrados estos últimos meses", dijo en El Partidazo de Cope.

Munuera Montero agregó que lleva "dando conferencias estos años". "Transmitiendo los valores que me ha enseñado mi familia. Hice una empresa para cuando ya no sea árbitro y damos conferencias a empresas. Como servicio extra, de forma gratuita, a los jóvenes que quieran ir, hacemos una base de datos con la industria de la empresa del deporte para que esos jóvenes tengan un sitio de referencia", explicó.

Y subrayó que "no hay nada más". "He hablado con el departamento jurídico. Estoy a vuestra entera disposición para solucionar lo que sea necesario. Me ha llamado (Rafael) Louzán (presidente de la RFEF) y le he dicho lo mismo", indicó. "Hay intereses de otros tipos que llevamos sufriendo desde hace tiempo. Tengo sobrinos que les están vilipendiando, nueve hermanos que les están reventando, un padre de 90 años... ¿Cómo podemos mostrar en un periódico las barbaridades que estamos diciendo? ¿Controlamos la violencia o la promovemos entre todos los medios? Llevo todo el día sin salir de casa y esto se está yendo de las manos. ¿Qué deporte estamos creando?", narró. "Nunca me ha pagado una entidad deportiva, Jamás en mi vida. Me pagan las empresas que me contratan", remarcó.

El Comité de Cumplimiento Normativo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) analiza la información relativa el árbitro de Primera División José Luis Munuera Montero "como indican los códigos de buena gobernanza", y hasta que no acabe el procedimiento, el Comité Técnico de Árbitros (CTA) no le asignará partidos.

"El Español" adelantó que el colegiado es el fundador de la empresa Talentus Sports Speakers SL, dedicada a la consultoría y a la gestión deportiva. La RFEF, según el citado diario, estudia si sus negocios privados son incompatibles con el arbitraje por un posible conflicto de intereses.

El colegiado internacional, informado desde el inicio del proceso, está aportando toda la documentación que se le ha requerido hasta el momento desde la RFEF. En cuanto finalice este análisis, que se va a llevar a cabo con todas las garantías necesarias, se harán publicas las conclusiones. Durante este periodo el Comité Técnico de Árbitros de la RFEF no le designará para ningún partido, confirmaron a Efe fuentes de la RFEF.

José Luis Munuera Montero emitió un comunicado en el que anuncia que ejercerá "las acciones civiles y penales correspondientes contra aquellos medios que de manera intencionada o temeraria han difundido falsedades o informaciones incorrectas o sesgadas" sobre él. Munuera Montero señala en su nota que "en estos últimos meses ha quedado evidenciado el ataque desmesurado hacia el colectivo arbitral", y que "en esta última ocasión" es él "el protagonista". Explica además que la empresa 'Talentus Sports Speakers', participada por él, "no ha facturado desde su creación ninguna cantidad a entidad deportiva alguna, ya sean clubes, federaciones o empresas de la industria del deporte".