Ansu Fati renueva con el Barcelona hasta 2027: ¿cuál es su cláusula?

Fútbol

Después del susto en el partido, el Barcelona anunció la renovación de Ansu Fati hasta 2027. El club considera que la base del proyecto de futuro es el canterano, el nuevo «10» después de la marcha de Messi, y asegurar su continuidad era prioritario. También quiere impedir que el dinero de los jeques pueda tentar al futbolista, de ahí que le hayan puesto una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros.

✨ @ANSUFATI tendrá una cláusula de 1.000 millones de euros#DreamTeen — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 20, 2021

El joven atacante sigue con su puesta a punto, sumando minutos, después de haber estado diez meses parado tras operarse la rodilla izquierda. Contra el Valencia fue titular y protagonista y contra el Dinamo empezó en el banquillo, pero no tardó en saltar al verde, justo después del descanso. No tuvo una actuación feliz. No le salió casi nada. «Hay que pensar que ha estado meses fuera y que necesita tiempo para mejorar. Va a cumplir a finales de este mes 19 años y no se le puede pedir a esta edad que resuelva todo lo que nos falta o lo que ha dejado Leo Messi, debe ser entre todos. No se pueden esperar milagros porque necesita mucho trabajo y lleva mucho tiempo fuera», lo defendió Koeman, el primero que quiere ir poco a poco con la joya de La Masia.

Con lo que no estaba contento el entrenador es con la efectividad del resto de delanteros. El Barcelona sólo lleva un gol en los 270 minutos jugados en la Champions, demasiado poco, y además lo ha marcado un defensa, Piqué. «Entiendo que los aficionados se vayan molestos, yo también pienso así. Hay que sentenciar el partido por las oportunidades creadas. Nos jugamos la vida. Cuando tienes delanteros que no poseen calidad no puedes exigirles un gran remate, pero tenemos delanteros de primera y es su trabajo», dice el técnico. Memphis Depay es imposible que marcara porque no remató ni una vez a puerta y tampoco entre los tres palos. Luuk de Jong si tuvo ocasiones en los balones al área, pero las desperdició. El público perdió la paciencia y silbó el atacante neerlandés.