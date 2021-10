Fútbol

Restan menos de 48 horas para el primer Clásico de la temporada y el Barcelona-Real Madrid que se disputará el domingo (16:15 horas) en el Camp Nou también se vive a muchos kilómetros de la Ciudad Condal. Un culé de nacimiento como Xavi Hernández irrumpió en el Clásico con unas declaraciones antes de la disputa de la Emir Cup entre Al Sadd y Al Rayyan. El ex centrocampista fue tajante sobre su futuro y sobre su presente: “Sí, me siento preparado para entrenar a cualquier equipo del mundo”.

La respuesta de Xavi no se quedó ahí. El técnico del conjunto qatarí fue tentado hace meses por la anterior directiva del Barça para ponerse al frente del primer equipo azulgrana. Xavi lo rechazó porque entonces no se sentía lo suficientemente preparado. Esa fue la razón que ofreció a Josep Maria Bartomeu. Pero ahora las cosas han cambiado radicalmente. Bartomeu ya no está. Al frente del club se encuentra Joan Laporta y Xavi se siente capacitado para instalarse en el banquillo del Camp Nou. “Cuando me lo ofrecieron, apenas llevaba tres meses como entrenador, pero ahora es diferente. Tengo más experiencia y aquí estoy aprendiendo mucho. Quiero decirle a todo el mundo que estoy muy contento en Qatar y mi idea es seguir consiguiendo éxitos con este equipo”.

Xavi también alabó la irrupción de Gavi, una de las grandes promesas del club azulgrana: “Es un chico con mucho talento. Lo que más me sorprende es que con 17 años ya compite como un chico de 30. Esta es la calidad que se ve en Gavi, cómo compite, cómo se perfila, su calidad técnica y el talento”. A su juicio, el jugador andaluz del Barça “es un futbolista de futuro y de presente, porque está demostrando que con 17 años se puede competir”. “No nos deja de sorprender que con esta edad está jugando una final de nivel máximo, y está compitiendo, y marcando diferencias. Para mí es una sorpresa que con esta edad ya está rindiendo. Es un futbolista al que le auguro un futuro espectacular, añadió Xavi. “Con calidad técnica y calidad física, lo tiene todo para seguir triunfando”, concluyó el entrenador catalán.