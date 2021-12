La limpia que prepara Xavi en el Barcelona incluye a dos estrellas

Fútbol

La eliminación del Barcelona en la Liga de Campeones tendrá importantes consecuencias deportivas y económicas para el club. El equipo jugará la Europa League y dejará de ingresar varias decenas de millones de euros por no seguir en la Champions. Pero la derrota en Múnich contra el Bayern (3-0) también tendrá efectos en la plantilla y como publican SPORT y Mundo Deportivo, Xavi Hernández ya prepara una operación limpieza dentro del vestuario que afectaría a dos de las estrellas del equipo.

Los dos medios coinciden en que el entrenador y el club pretenden iniciar esta renovación de la plantilla en el mercado de invierno de este próximo mes de enero para continuarla después en verano. Una transformación para intentar aumentar el nivel de la plantilla. Pero este proceso se enfrenta a un obstáculo enorme, como es la delicada situación económica del Barcelona. Para poder reforzar el equipo es necesario dar salida antes a varios jugadores.

Tanto SPORT como Mundo Deportivo señalan a Samuel Umtiti y Luuk de Jong como los dos primeros futbolistas de los que quiere desprenderse el Barça. Umtiti acaba contrato en 2023 y Xavi todavía no le ha utilizado. Si el central francés no acepta un traspaso a una cesión, el club podría plantearse incluso rescindirle el contrato, según SPORT. De Jong apenas cuenta para el técnico y parece que no tendría problema en marcharse, aunque el Barcelona debería llegar a un acuerdo con el Sevilla, club propietario de los derechos del delantero neerlandés.

El caso más problemático es el de Coutinho, con contrato hasta 2023 y con una de las fichas más altas de la plantilla. Xavi le ha dado minutos, pero el brasileño, que no parece tener ninguna intención de irse del Barça, continúa estando lejos de su mejor nivel. Su marcha sería clave para afrontar futuras operaciones de fichajes, ya que liberaría una cantidad importante de la masa salarial.

La derrota en Múnich también puede pasar factura a Óscar Mingueza y Sergiño Dest. El Barcelona estaría dispuesto a escuchar ofertas por los dos, que han perdido protagonismo desde que Xavi Hernández llegó al banquillo y que a partir de enero lo tendrán más complicado todavía para jugar, debido a la incorporación de Dani Alves.

La sorpresa en esta operación limpieza llega con los nombres de dos de las estrellas del equipo que apunta Mundo Deportivo. Según este diario, el Barcelona está dispuesto a escuchar ofertas por el portero alemán Marc-André Ter Stegen y por el centrocampista neerlandés Frenkie de Jong. Titulares indiscutibles, si llegan propuestas interesantes, el Barça estaría dispuesto a desprenderse de ellos.