Fútbol

Luis Enrique tiene la solución a los problemas del Barcelona: “Es muy fácil y no es una pastillita”

El Barcelona atraviesa una situación delicada y la llegada de Xavi Hernández al banquillo no termina de ser el revulsivo que se esperaba en el club y en la afición. Eliminado en la Liga de Campeones y situado en octava posición en LaLiga, a 18 puntos del Real Madrid, aunque con un partido menos, el conjunto azulgrana volvió a tropezar esta jornada y no pudo pasar del empate contra Osasuna (2-2). Pese a todo ello, el seleccionador español, Luis Enrique, ve una “mejoría” en el equipo y asegura que tiene la solución a los problemas del Barça. Una solución, que, en su opinión, “es muy fácil”.

Luis Enrique presenció en directo en el Santiago Bernabéu la victoria del Real Madrid contra el Atlético (2-0) y antes del partido habló en Movistar+ de la situación del Barcelona y dejó claro cuál es la solución que permitiría cambiar la dinámica en la que vive el conjunto azulgrana: “Es muy fácil. Hay que darle la confianza en Xavi, que es una persona capacitada. Yo ya veo la mejoría en el Barça, aunque no sea la que quieren los culés. Para eso llevará tiempo, aunque no tanto como se dice. Hay que darle la confianza. Sin renunciar a nada, lo principal es recuperar la confianza, no consiste en tomar una pastillita y ya estar pleno para hacer las cosas bien. Con tiempo y confianza se verá a un Barça mejor”.

En los seis partidos que Xavi lleva como entrenador del Barcelona, el equipo solo ha podido ganar dos (Espanyol y Villarreal), ha empatado contra Benfica y Osasuna y ha perdido frente a Betis y Bayern.

Luis Enrique y Xavi fueron compañeros durante siete temporadas en el Barcelona y volvieron a coincidir en la campaña 2014-15, la última de Xavi en el club y la primera de Luis Enrique como entrenador azulgrana. En ese curso el Barça logró el triplete, al ganar Liga, Copa del Rey y Liga de Campeones.