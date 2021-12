El Barcelona, la Conference League y los memes de las redes

FC Barcelona

Osasuna firmó un emocionante empate ante el Barcelona gracias al gol del Chimy Ávila en los últimos que hundió a un conjunto culé que no vence en Liga desde hace tres jornadas y que se vio sobrepasado por su rival durante algunos tramos de un partido muy entretenido. Los de Xavi volvieron a dejarse puntos por el camino ante un Osasuna que no perdió la cara al encuentro y que remontó en las dos ocasiones en las que se vio en desventaja. Pese a que el entrenador ha asegurado que quieren pelear por los cuatro primeros puestos de LaLiga e incluso por el título, lo cierto es que, octavo, no está ni en posiciones de Conference League, lo que ha provocado las burlas de las redes sociales.

Dembele a final de temporada marcando el gol que lleva al Barça a la Conference League: pic.twitter.com/x9NIYSMsvm — E pluribus unum. (@_Ema_Prieto2) December 12, 2021

El Barcelona;



En 2019 - Semifinales

En 2020 - Cuartos de final

En 2021 - Octavos de final

En 2022 - A la Europa League

En 2023 - ¿A la Conference League? — Ghostface (@Scream__10) December 8, 2021