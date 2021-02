La contundente respuesta de Rubiales a Piqué por los árbitros

Las declaraciones del jugador del Barcelona Gerard Piqué a DjMariio en las que dudaba de la honestidad de los árbitros y aseguraba que pitaban a favor del Real Madrid siguen coleccionando respuestas. Primera fue el exárbitro Eduardo Iturralde González quien le contestó, después el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) le abrió un expediente y podría sancionarle y, ahora, el que ha respondido a Piqué es el presidente de la RFEF, Luis Rubiales.

“Nosotros creemos más que nadie en la libertad de expresión. La libertad de expresión está tasada, tiene límites. Es la ley. Yo no puedo decir lo que quiera sobre ti, porque si miento, si te acuso de haber realizado ilegalidades puede haber una demanda. Los árbitros son, según la ley del deporte, jueces deportivos y no se les puede faltar al respeto, no se les puede humillar y no se puede cuestionar su honestidad”, declaró Rubiales en El Larguero de la Cadena SER.

“No se puede decir de un árbitro que no ha querido pitar algo. No se puede decir que es de un equipo, que va a favorecer a un equipo. Se puede decir que se ha equivocado. Los árbitros son el estamento más valiente, el más preparado. Son los que más aceptan las críticas. Se puede decir ‘el árbitro no está afortunado, no está bien, nos ha perjudicado o arbitrado mal...’”, añadió.

“¿Te imaginas que a un entrenador que alinea un once alguien le dijera que ha alineado a los malos para perder? ¿Te imaginas que a un jugador que ha fallado un gol se le dijera que ha fallado a propósito? Se ha socializado algo que va más allá de la libertad de expresión”, finalizó.