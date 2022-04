El caso Piqué no para: el otro favor que le pidió a Rubiales acerca del Andorra

Para no pedir favores, los audios que está desvelando El Confidencial ya muestran que el futbolista del Barcelona sí que mandaba mensajes al presidente de la Federación para ver si podía echarle una mano con sus asuntos. Pese a que lo negó en la Cope y ahora también se ha enfrentado a la radio.

Uno de los favores era muy personal y deportivo: retirado de la selección española, le entró la ambición inaguantable de jugar los Juegos Olímpicos y aprovechó su cercanía con el presidente para pedirle que hablara con el seleccionador. El segundo tiene que ver con sus negocios futbolísticos. Piqué compró el Andorra y quiso saber cómo se hacía para comprar un plaza, la del Reus, que quedaba libre por impagos. “Rubi, era preguntarte tema de la plaza de Segunda B del Reus, que se ve que baja y queda libre y ha salido un comunicado diciendo que en tres días hay un plazo para tratar de comprarla quien quiera, etc”, le pide el futbolista. Al final, la consiguió. Había otros equipos interesados pero por el Artículo 194 del Reglamento sólo se permitió aspirar a ella a los que compartían Federación territorial, es decir al Andorra y al Hospitalet, que renunció al no pagar lo que se debía. El Andorra pasó a Segunda B sin jugar en Tercera, lo que para muchos no podía ser.

Jna vez conseguida la plaza, Piqué pide el favor a Rubiales. Quiere, ya que está, un grupo fácil: “Si podéis evitar ponernos en el grupo con los catalanes, mejor. Siempre son los de más nivel los 4 del grupo”.

Rubiales le dice que lo que marca el grupo es el factor de territorialidad. Pero Piqué ya ha pensado en e eso y tiene una solución: “Ya me imagino, pero al estar en el culo del mundo, como los de Baleares, me imagino que colocarnos en un grupo u otro no cambia mucho. Además si hacéis subgrupos de 10, lo más normal es que haya 10 catalanes, así que nosotros podríamos salir de ahí e ir a parar a otro subgrupos”, contestó Piqué.

Rubiales dice que toma nota: “Lo tengo en cuenta, o sea que a vosotros os da igual ir donde sea, ¿no?”. Y Piqué le insiste para dejarle claro lo que piensa y lo que le viene mejor: “Cataluña es la región más jodida, por eso te decía que al no estar ni en España por así decirlo tengas la libertad de mandarnos a tomar por culo. Pero la de La Rioja, Navarra, Aragón o País Vasco es más que aceptable. Esa sería la mejor zona para nosotros”