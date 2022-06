El palo de Busquets a Laporta: “Mejor cara a cara”

La crisis económica del Barcelona se cuela en la vida de la selección. A Sergio Busquets, capitán del equipo azulgrana y de la Roja le preguntaron por la posible oferta del club a los capitanes para reducirse el sueldo un cincuenta por ciento. No sería está la primera bajada en su salario para los jugadores más importantes del Barcelona, ya lo hicieron en la liga del confinamiento, pero Busi asegura no saber nada.

Cuando le preguntaron por la posibilidad de una rebaja de sueldo o una renovación, respondió: “Ni una cosa ni la otra, ahora estoy centrado en la selección. He escuchado que se vienen diciendo muchas cosas pero no ha pasado ni una cosa ni otra, así que estoy tranquilo. Cuando acabe la temporada con estos partidos y vuelva de vacaciones no sé lo que me dirán”.

Después, el capitán azulgrana, lanzó un mensaje a su presidente. Joan Laporta. “Me gustaría que me lo dijeran a mí y no me enterara por la prensa. Siempre estoy dispuesto a ayudar y dar lo máximo de mí aquí y en mi equipo. No nos han propuesto nada, no sabemos nada más allá de lo que se escucha por vosotros. A mí no me molesta nada pero no es la mejor decisión hacerlo a través de otro lados”, dijo.

“Lo mejor es un cara a cara. Siempre estoy dispuesto a ayudar y encontrar la solución y no solo a nivel económico, a cualquier tipo de problemas. Siempre he sido así y siempre lo he hecho así. He salido del fútbol base del Barça, he jugado siempre, he dado la cara siempre, he estado bien siempre. No soy ningún problema ni mucho menos”, añadió.

Busquets no parece muy contento con las actuaciones de su presidente. Sí parece más afín a Luis Rubiales después de las informaciones que están saliendo sobre las grabaciones a cargos del Gobierno entre otros asuntos. Un asunto que no traspasa al día a día de la selección, “No nos afecta porque venimos a entrenar y a jugar los partidos”, asegura. “Estamos al margen, independientemente de la repercusión que tiene por ser el presidente de la Federación o la Federación en algunos casos”.

La relación de Rubiales con algunos de los internacionales es previa a su llegada a la presidencia de la Federación, ya que antes fue el presidente de la AFE. “Conozco a Rubiales desde hace más tiempo, todos estos años en la selección. Sé cómo es como persona y no nos tiene que dar ninguna explicación, la tendrá que dar, si él decide, en los comunicados que hace la Federación o las instituciones pertinentes. Nosotros nos centramos en conseguir los tres puntos ante Suiza”, asegura el capitán.