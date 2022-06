El reto de Lewandowski a Rafa Nadal, mientras se decide su fichaje por el Barcelona

El Barcelona intenta seguir ilusionado con fichar a Robert Lewandowski, el goleador del Bayern, pero se enfrenta a dos problemas que ahora mismo parecen irresolubles: su situación económica y la constantes negativas del club alemán para vender a su estrella. “Nuestra postura en este asunto es clara: Robert Lewandowski tiene contrato hasta el verano de 2023. Espero que veamos a Lewandowski en Säbener Strasse para entrenar el 12 de julio”, declaró Salihamidzic, director deportivo, en una entrevista con ‘Sport Bild’. Además le preguntaron por una oferta mejorada del Barcelona y fue bastante tajante acerca de eso: «No me preocupa», sentenció. En Alemania se habla de que el Barcelona podría haber ofrecido 50 millones de euros por el delantero.

Mientras, el futbolista juega al tenis y se acuerda de Rafa Nadal como si no pasara nada. “¿Estás preparado, Rafa Nadal?”, le escribe en Instagram con una imagen suya jugando al tenis.

Lewandowski reta a Nadal FOTO: La Razón (Custom Credit)

Tras caer en la Champions contra el Villarreal, el Bayern busca ser competitivo en Europa y por eso ha fichado a Mané, del Liverpool, quiere que no se vaya Lewandowski y piensa en renovar a Serge Gnabry: «El fichaje de Mané no tiene nada que ver con Serge Gnabry. Definitivamente, queremos volver a profundizar en las conversaciones con Serge para ver si está dispuesto a ampliar su contrato en este periodo de traspasos», explicó. «No queremos llegar al último año de su contrato sin que nos diga si quiere quedarse», continuó. “Me he decidido por el Bayern porque es el mejor proyecto para mi. Tenía otras ofertas pero el Bayern fue para mi desde el comienzo la primera opción. Quiero ayudarle al equipo a ganar más títulos”, aseguró Mané que se disculpó por hablar inglés y dijo que necesitará un par de meses para volver a hablar bien alemán.

El Bayern no esconde sus cartas acerca de sus intenciones, pese a que Lewandowski ha hecho lo que siempre se le pide a un jugador con contrato: que deje muy claro que se quiere marchar. «Con Robert no ha cambiado nada, tiene contrato hasta 2023 y nos alegramos cuando aparezca entre nosotros cuando comiencen los entrenamientos», dijo Oliver Kahn, El presidente del Consejo Directivo del Bayern Múnich, para responder a una pregunta durante la presentación de Sadio Mané.

Lanzó el mismo mensaje que Salihamidzic: «Cuando la gente habla de que hay una u otra oferta es algo que a nosotros nos tiene sin cuidado de momento. El tiene un contrato con el Bayern hasta 2022, lo demás no nos preocupa», respondió Kahn a otra pregunta.