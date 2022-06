Lewandowski, desesperado: “Algo se ha muerto en mí”

No hay marcha atrás posible para Robert Lewandowski. O al menos eso se esfuerza por dejar claro el delantero polaco en todas sus comparecencias públicas. Quiere irse este verano del Bayern, con el que tiene contrato hasta 2023, y todas las informaciones difundidas en su país y las propias insinuaciones del futbolista apuntan a que su preferencia es fichar por el Barcelona.

“Algo se ha muerto dentro de mí. Y eso no se puede superar. Quiero más emoción en mi vida. Dejo a mis compañeros, con algunos de ellos pasé ocho años, nos veíamos todos los días, pasábamos tiempo. Son amistades de verdad”, declaró Lewandowski en Onet Sport. “Si llevas tantos años en el club, siempre estuve listo, estuve disponible, a pesar de las lesiones y el dolor di lo mejor, creo que lo mejor será encontrar una buena solución para ambas partes Y no buscar una decisión unilateral. No tiene sentido. No después de tanto tiempo. Puedo entenderlo si has jugado aquí dos o cuatro años, pero después de un camino tan lleno de éxitos y por mi parte de disposición y apoyo, aquí la lealtad y el respeto son probablemente más importantes que el negocio”, añadió.

Preguntado sobre qué pasaría si tuviera que quedarse en el Bayern, Lewandowski fue claro: “¿Para qué? ¿Qué futbolista querrá entonces venir al Bayern, sabiendo que le puede pasar algo así? ¿Dónde están entonces la lealtad y el respeto? Siempre estuve preparado, pasé ocho hermosos años aquí, conocí a mucha gente estupenda y me gustaría mantenerlo así en mi mente”.

“No es una guerra. Es un reconocimiento del terreno”, bromeó el delantero sobre su relación con el Bayern. Lewandowski aseguró que todos los pasos que está dando los ha consultado con su mujer, Anna: “La mayoría de las decisiones que tomamos son compartidas. Sabe de qué va este negocio, pero también mira todo a través del prisma de la vida. Hay que pensar en los próximos años. Siempre he mantenido mis horizontes abiertos”.

Kuba Wojewódzki, uno de los dos conductores del podcast en Onet Sport donde habló Lewandowski, aseguró que la lista de clubes interesados en el delantero no es muy grande. Y sin citar al Barcelona, el propio futbolista reconoció que “no se consideraron otras ofertas”.

El Bayern insiste en retener al futbolista y uno de sus compañeros, Thomas Müller, expresó públicamente su deseo de que Lewandowski siga en el club. Müller recordó el caso de Franck Ribéry en 2009. El francés quiso marcharse al Real Madrid y terminó jugando una década más en el conjunto muniqués. “Deseo que quien ha sido mi socio ofensivo durante años siga. Estamos en la pausa de verano y es una época en la que hemos vivido muchas cosas. Recuerdo el deseo de Franck Ribéry de irse al Real Madrid”, declaró Müller a Kicker.