El nuevo equipo que podría fichar a De Jong

Al Barcelona le espera una semana muy movida hasta el cierre del mercado de fichajes. Tiene pendiente todavía cerrar el capítulo de salidas: Memphis, ¿a la Juve?, Aubameyang, ¿al Chelsea?, a ver qué pasa con Braithwaite y Dest y sigue en el aire el futuro de Frenkie de Jong, lo que en el fondo es una contradicción. Se trata de un futbolista con el que Xavi cuenta, que le gusta, es joven, pero el club le busca una salida para ahorrarse la gran ficha que arrastra de la etapa anterior. No hay que olvidar que, por ejemplo, el club sigue pendiente de inscribir a Koundé, uno de los fichajes estrella cuya situación en estos momentos es muy incómoda.

Un nuevo equipo se ha unido a la puja por el centrocampista neerlandés. Según informa Gerard Romero, de “Jijantes”, el Bayern de Múnich está buscando la manera de contratarlo y quiere repetir la fórmula de Coutinho. Con el brasileño, el club bávaro obtuvo una cesión con opción de compra no obligatoria. Pagó una cantidad pequeña de 8,5 millones por el préstamo y asumió la ficha. No le convenció con su rendimiento: participó en 38 partidos, en 22 de ellos como titular, y estuvo, curiosamente, en el doloroso 2-8 que los azulgrana sufrieron en la Champions, al que aportó dos goles y una asistencia en apenas un cuarto de hora; y finalmente no lo compraron. Tuvo que volver al Camp Nou, que finalmente le ha encontrado este verano una salida en el Aston Villa, por apenas 20 millones, confirmándose el fiasco del que es el fichaje más caro en la historia del Barça.

Bernardo Silva, lejos

Con una fórmula similar a la de Coutinho, el Barcelona se ahorraría la importante ficha del jugador y podría hacer hueco a Koundé, pero al no haber un dinero importante por el traspaso no podría afrontar la operación de Bernardo Silva, por lo que la plantilla quedaría reducida, ya que Nico también se fue como cedido al Valencia.

Frenkie fue titular el pasado domingo contra la Real Sociedad y no tuvo una participación muy feliz, pese al triunfo por 1-4. Una pérdida suya, en la que le pudieron hacer una falta que no se pitó, terminó con el empate 1-1 de los donostiarra, pero después, con la salida de Ansu Fati, el equipo catalán reaccionó. Jugó de mediocentro por la sanción que arrastraba Busquets. En el anterior duelo oficial, contra el Rayo Vallecano, entró en la segunda parte por Gavi y disputó unos buenos minutos, aunque no pudo ayudar al Barça a evitar el empate (0-0). El Manchester United, pese a la llegada de Casemiro, también sigue atento al neerlandés.